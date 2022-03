Ronald Reagan to jeden z najbardziej popularnych prezydentów w dziejach Stanów Zjednoczonych. Sprawował urząd w przełomowym dla USA – i całego świata – momencie. Kim był Ronald Reagan i czego dokonał? Sprawdź, co wiesz o 40. prezydencie Stanów Zjednoczonych.

QUIZ: co wiesz o Ronaldzie Reaganie?

QUIZ:

Najlepszy prezydent USA? Ronald Reagan - sprawdź, ile o nim wiesz

Więcej:

Kula trafiła Reagana w płuco. Prezydent został zawieziony do szpitala. Z samochodu jakimś cudem wyszedł o własnych siłach. Szpital Uniwersytecki im. George’a Washingtona został postawiony na nogi. Prezydentem natychmiast się zajęto. Reagan pocieszał jeszcze swoją żonę Nancy i przeprosił ją nawet, że nie zdążył się uchylić przed strzałem. Do mających go operować lekarzy chwilę przed operacją powiedział słynne później słowa: „Mam nadzieję, że wszyscy jesteście Republikanami”. Od jednego z medyków otrzymał odpowiedź: „Panie prezydencie, myślę, że w tej chwili tak właśnie jest”.

Czytaj też:

Zamach na Ronalda Reagana. Kto chciał zamordować prezydenta?

Amerykański prezydent – jako człowiek wierzący – odwoływał się do czegoś już w polityce zapomnianego, a mianowicie do moralności i pojęcia słuszności. Dla Reagana walka ze Związkiem Sowieckim była po prostu walką dobra ze złem.

Reagan zaproponował politykę daleko wykraczającą poza doktrynę „powstrzymywania” lansowaną przez prezydenta Harry’ego Trumana, wzywając do aktywnej interwencji przeciwko ZSRS. Obiecywał zwiększenie wydatków wojskowych USA i użycie siły – jeśli będzie to konieczne – aby powstrzymać ekspansję komunistyczną w krajach Trzeciego Świata.

Czytaj też:

Imperium zła. Doktryna Reagana wciąż aktualna?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

Zimna wojna. Co wiesz o amerykańsko-sowieckiej rywalizacji?Czytaj też:

Imperium zła. Jak dobrze znasz historię Związku Sowieckiego?Czytaj też:

Kto to powiedział? Słynne cytaty znanych ludzi. Znasz wszystkie?