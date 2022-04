Zaprzańcy czy kombinatorzy?

Stosunek okupacyjnych władz niemieckich zarówno do polskiego ziemiaństwa, jak i wszystkich grup inteligencji polskiej, zamieszkujących tereny wcielone do Rzeszy, był od początku zdecydowanie wrogi. Już w pierwszych tygodniach okupacji doszło do masowych prześladowań na terenie Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wśród ofiar byli przedstawiciele miejscowego ziemiaństwa rozstrzeliwani w publicznych egzekucjach lub zamordowani w więziennych katowniach. Większość ziemian wyrzucono z ich siedzib, zamknięto w obozach przejściowych i ostatecznie deportowano do Generalnej Guberni. Zamysł eksterminacji tej części inteligencji polskiej potwierdził jesienią 1940 r. sam Adolf Hitler słowami: „Nie wolno wam zapominać, że polskie ziemiaństwo nie powinno dalej istnieć, i choć może się to wydać okrutne, musi być doszczętnie zlikwidowane.”...