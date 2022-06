QUIZ: Najwięksi polscy sportowcy międzywojnia. Znasz ich dobrze?

W dwudziestoleciu międzywojennym polski sport święcił triumfy w różnych dyscyplinach. Przodowała lekkoatletyka. Duże sukcesy odnosili także narciarze, tenisiści i jeźdźcy. Powstawały i rozwijały się kluby sportowe. W promowanie sportu zaangażowane były czołowe osobistości polskiego życia politycznego.

QUIZ: Najwięksi polscy sportowcy międzywojnia. Sprawdź, co o nich wiesz!

Najwięksi polscy sportowcy dwudziestolecia międzywojennego. Znasz ich dobrze?

Na początku II wojny światowej, kiedy Niemcy zaatakowali Polskę, Janusz Kusociński zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Dołączył do kompanii karabinów maszynowych II batalionu 360 Pułku Piechoty. Walczył w obronie Warszawy. Był dwukrotnie ranny. 18 września z rozkazu generała Rómmla Janusz Kusociński został odznaczony Krzyżem Walecznych za dzielność i poświęcenie na polu bitwy.

Po zakończeniu wojny obronnej Kusociński zamieszkał w Warszawie. Pracował jako kelner w tzw. gospodzie sportowców przy ulicy Jasnej. Zaczął wówczas kolportować prasę niepodległościową i „nielegalne” druki.

Janusz Kusociński. Olimpijczyk, którego Niemcy zabili w Palmirach

Helena Marusarzówna wkrótce po rozpoczęciu wojny wstąpiła w szeregi Związku Walki Zbrojnej (podobnie jak jej brat, Stanisław). Działała w komórce „Zagroda”. Została kurierem. Przenosiła przez góry, z Polski na Słowację, cenne materiały konspiracyjne i pocztę. Przez Tatry przeprowadziła również kilkadziesiąt osób, którym tutaj groziło aresztowanie.

Helena Marusarzówna – mistrzyni narciarstwa i łączniczka ZWZ. Zamordowana przez Niemców

W czasie zawodów we włoskim Ponte di Legno, gdzie startował razem ze Stanisławem Marusarzem, Bronisław Czech pobił rekord świata skacząc 79,5 metra. Skok zakończył się jednak upadkiem i Czech nie uznał go za udany, a tym samym liczący się jako rekord. Organizatorzy konkursu byli innego zdania i chcieli nawet wręczyć Polakowi nagrodę za pobicie rekordu, ale on honorowo odmówił.

Bronisław Czech. Wybitny narciarz, artysta. Zamęczony przez Niemców

