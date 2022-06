Bitwa o Midway. Epickie starcie na Pacyfiku

Bitwa o Midway (3-6 czerwca 1942) zakończyła się decydującym zwycięstwem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Skuteczna obrona głównej bazy znajdującej się na wyspie Midway przekreśliły nadzieje Japonii na zneutralizowanie Stanów Zjednoczonych jako potęgi morskiej i skutecznie odwróciły losy II wojny światowej.

Przygotowania

Od chwili ataku na Pearl Harbor (7 grudnia 1941) Japonia próbowała zdobyć militarną przewagę na Pacyfiku. Japończycy byli początkowo przekonani, że atakiem na amerykańską bazę na Hawajach złamali ich morale i Amerykanie przez dłuższy czas (albo w ogóle) nie będą w stanie przejąć inicjatywy na morzach. Tak się nie stało. Już w maju 1942 roku na Morzu Koralowym flota amerykańska zatrzymała Japonię zmierzającą do Nowej Gwinei. Japończycy nie uznali tego za wielką porażkę. Dowódca Cesarskiej Marynarki Wojennej Japonii Isoroku Yamamoto, był przekonany, że jego siły i tak mają przewagę liczebną nad Amerykanami.

Mając nadzieję na powtórzenie sukcesu ataku na Pearl Harbor, Yamamoto postanowił zmiażdżyć resztę amerykańskiej floty na Pacyfiku niespodziewanym atakiem wymierzonym w bazę aliantów na wyspie Midway.

Po dywersyjnym ataku części sił japońskich na Wyspy Aleuckie u wybrzeży Alaski, Yamamoto zaplanował atak na Midway. W pierwszej fazie planowano przeprowadzić atak z powietrza z czterech japońskich lotniskowców. Następnie siły japońskie miały poczekać na przybycie amerykańskich posiłków z Pearl Harbor i dopiero wówczas zaatakować z pełną mocą.

O planach Japonii Amerykanie dowiedzieli się na początku 1942 roku. Po złamaniu japońskich kodów szyfrujących stało się jasne, że Yamamoto planuje atak na amerykańską bazę na Pacyfiku. Podejrzewano, że będzie to Midway.

Ponieważ flota japońska była szeroko rozproszona, Yamamoto musiał przekazywać całą strategię przez radio, umożliwiając kryptoanalitykom marynarki wojennej stacjonującym na Hawajach ustalenie, kiedy Japonia planuje zaatakować. Miał to być 4 lub 5 czerwca 1942 roku.

Japończycy zakładali, że amerykański lotniskowiec Yorktown, uszkodzony podczas bitwy na Morzu Koralowym, będzie nieobecny na Midway. W rzeczywistości uszkodzony lotniskowiec został naprawiony w ciągu zaledwie dwóch dni w stoczni marynarki wojennej Pearl Harbor i 30 maja wypłynął w celu przegrupowania się z innymi okrętami amerykańskimi w pobliżu Midway w ramach przygotowań do japońskiego ataku.

Bitwa o Midway

3 czerwca Japonia zaatakowała Aleuty. W tym czasie amerykańskie bombowce poleciały na Midway, aby zaatakować japońskie siły inwazyjne, zakładając błędnie, że są to główne siły japońskie.

Następnego dnia przed świtem kolejne amerykańskie bombowce rozpoczęły drugi atak na japońskie siły inwazyjne. Jednocześnie Japonia poderwała ponad sto swoich maszyn i uderzyła na amerykańską bazę na Midway. Szkody były spore, ale lotnisko wciąż nadawało się do użytku. Systemy obrony przeciwlotniczej także funkcjonowały.

Po godzinie 7:00 rano amerykańskie samoloty zaczęły atakować lotniskowce wroga. Japonia tymczasem zauważyła, że część okrętów pod banderą USA znajduje się na wschód od Midway i ruszyła do ataku. Japońskie lotniskowce, pozostawione bez osłony myśliwców, zostały wtedy zaatakowane przez Amerykanów ze zdwojoną siłą. Wszystkie cztery zostały uszkodzone, na pokładach widoczne były pożary.

Chociaż główne walki w bitwie o Midway zakończyły się wieczorem 4 czerwca, to do potyczek dochodziło jeszcze przez następne dwa dni. 6 czerwca Japonia zdołała jeszcze zatopić amerykański niszczyciel USS Hammann oraz lotniskowiec USS Yorktown, który został uszkodzony już dwa dni wcześniej. W perspektywie całej bitwy o Midway nie był to wielki sukces. Japończycy nie zdołali pogrążyć amerykańskiej floty.

6 czerwca Yamamoto nakazał swoim statkom wycofać się, kończąc bitwę o Midway. W sumie Japonia straciła w bitwie aż 3 tysiące ludzi (w tym ponad 200 najbardziej doświadczonych pilotów), prawie 300 samolotów, jeden ciężki krążownik i cztery lotniskowce, podczas gdy Amerykanie stracili Yorktown i Hammann wraz z około 145 samolotów i około 360 żołnierzy. Od chwili bitwy o Midway Japonia pozostała na Pacyfiku w defensywie do końca II wojny światowej. Bitwa dała siłom amerykańskim pewność siebie i osłabiła japońskie morale.

