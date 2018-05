Amerykańska masakra w Dachau

Żołnierze US Army dokonują egzekucji niemieckich jeńców w Dachau

Żołnierze US Army po wyzwoleniu obozu zamordowali kilkudziesięciu niemieckich jeńców. To jeden z najbardziej wstydliwych epizodów w dziejach amerykańskiej armii -- pisze Piotr Zychowicz w najnowszym numerze „Historii Do Rzeczy”