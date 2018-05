„Historia Do Rzeczy”: Granatowa policja

„Byli i tacy policjanci, którzy nie ulegli wojennej demoralizacji. Dobrzy Polacy, którzy starali się służyć społeczeństwu i zachowywali się przyzwoicie. Ludzie ci pomagali Żydom, odmawiali udziału w obławach i egzekucjach. Na ich rękach nie ma krwi. (...) Historia granatowej policji nie jest więc czarno-biała. Tutaj nie ma łatwych odpowiedzi i prostych uogólnień. Jest za to wiele szarości, półcieni i niejednoznaczności. I to właśnie czyni tę historię tak fascynującą” - pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”.

• Piotr Zychowicz opisuje, w oparciu o konkretne przypadki, cały wachlarz postaw, jakie prezentowali granatowi policjanci.

• Dr Dariusz Libionka, jeden z autorów książki „Dalej jest noc”, przedstawia w wywiadzie swoje spojrzenie na stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej.

• Janina Hera, badaczka dziejów polskich Sprawiedliwych, ostro polemizuje z ustaleniami autorów „Dalej jest noc”.

• Tomasz Stańczyk opisuje tragiczną historię zamordowanego przez komunistów komendanta granatowej policji, który współpracował z podziemiem niepodległościowym.

• Sławomir Koper, w tekście pt. „Sprawa Maliszów”, przypomina historię brutalnego mordu, który wstrząsnął opinią publiczną II RP.

• Marcin Bartnicki nakreśla tragedię zestrzelonego przez Sowietów koreańskiego jumbo jeta z 269 osobami na pokładzie.

• Adrian Goldsworthy, znawca historii starożytnego Rzymu, objaśnia w wywiadzie sekret militarnej potęgi imperium.

• Piotr Semka opisuje swoje wrażenia z kontrowersyjnej wiedeńskiej wystawy pt. „Towarzysz Żyd, czyli chcemy tylko raju na ziemi”.

• Tadeusz Zapałowski, weteran Kedywu AK, opowiada o serii dywersyjnych akcji dokonanych przez polskie podziemie tuż przed wybuchem powstania warszawskiego.

• Tomasz Stańczyk przypomina historię Dzieduszyckich, jednego z czołowych rodów Galicji.