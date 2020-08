Powstańcze cuda. Trzy historie, które nie miały prawa się zdarzyć

– Pamiętam ten widok, jakby to było dziś: wielki karabin maszynowy stał naprzeciw nas na tych swoich dwóch rozkraczonych nóżkach. Z boku zwisała taśma z błyszczącymi w słońcu nabojami. Nad karabinem spokojnie stał sobie niemiecki żołnierz, który za moment miał nas wszystkich rozstrzelać – wspomina wydarzenia z 5 sierpnia 1944 r. Wiesław Kępiński. Ten dzień zapisał się w historii Warszawy jako „czarna sobota”. Od rana bandy niemieckich zbrodniarzy pod dowództwem Heinza Reinefartha i Oskara Dirlewangera dokonywały na Woli rzezi ludności cywilnej. Tylko tego dnia zamordowano około 20 tys. osób.

Czarna sobota

Rodzina państwa Kępińskich tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego schroniła się w podziemiach cerkwi stojącej naprzeciw ich kamienicy przy ulicy Wolskiej 143. W prawosławnej świątyni ukryły się 62 osoby. Większość z nich stanowili mieszkańcy pobliskich domów. Oprócz 11-letniego Wiesława byli tam też jego ojciec Stanisław, matka Stanisława, jego młodszy brat Sylwester, a także starszy brat, który przyprowadził do cerkwi swoją ciężarną żonę i jej młodszą siostrę. Ojciec pana Wiesława w czasie wojny pracował na cmentarzu prawosławnym. Pobliska cerkiew wydawała się więc dla rodziny Kępińskich najbardziej naturalnym miejscem do przeczekania zawieruchy, która rozpętała się właśnie w Warszawie.

Wiesław Kępiński nawet dziś ze wzruszeniem wspomina, że dzień przed czarną sobotą wybiegł z cerkiewnej kryjówki na chwilę do domu, by wypuścić swoje dwa czyżyki.

– Na Wolskiej panowała wtedy martwa cisza. Wszedłem do naszej sutereny i otworzyłem klatkę oraz lufcik. Oba ptaszki wyfrunęły na wolność. Chyba przeczuwałem, że już nigdy nie wrócimy do domu... – mówi Wiesław Kępiński.

Następnego dnia koło południa ludzi ukrywających się w cerkwi przeraził łomot karabinowych kolb uderzających w piwniczne okienka. Nie tracąc ani chwili, Niemcy wyprowadzili wszystkich z cerkwi i w kierunku pobliskiego rowu biegnącego wzdłuż ulicy Wolskiej. Zupełnie nie obchodziło ich, że wszyscy prowadzeni przez nich ludzie byli cywilami. W ten sposób wykonywali rozkaz Hitlera: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”.

– Na początku naszej grupy szedł mój ojciec. Ja szedłem na końcu, wraz z matką, która niosła na rękach mojego malutkiego braciszka Sylwusia. Mama cały czas powtarzała jak w amoku: „Zabiją nas, zabiją”. Ja z kolei szarpałem za rękę niemieckiego żołnierza, który prowadził nas na śmierć. Pamiętam, że mówiłem do niego po polsku, żeby nas nie zabijał – wspomina Wiesław Kępiński. – Ale akurat to, że szedłem na samym końcu, okazało się dla mnie ratunkiem. Wał ziemi, przy którym nas ustawiono, był niższy właśnie przy końcu, a poza tym nie było w tym miejscu krzaków. Gdy staliśmy już ustawieni w szeregu, w pewnym momencie po prostu odwróciłem się i po dwóch–trzech krokach byłem już na szczycie wału. Wtedy jeden z Niemców strzelił. Bardzo dobrze, że strzelił, bo to mnie uratowało. Upadłem i sturlałem się na drugą stronę tego wału.

Niemcy byli przekonani, że chłopak zginął. Kula ugodziła Wiesława Kępińskiego centymetr od kręgosłupa, ale szczęśliwie przeleciała na wylot, nie uszkadzając żadnego ważnego organu.

– Straciłem przytomność na pewien czas. Nigdy nie będę już wiedział, ile czasu byłem wtedy nieświadomy. Być może były to sekundy, a być może minuty. W każdym razie nie słyszałem odgłosów egzekucji. Niemcy byli pewni, że udało im się mnie zabić, ale mały Wiesio wstał i uciekł – uśmiecha się Wiesław Kępiński.

Jedenastolatek przedarł się przez ogrodzenie na teren cmentarza prawosławnego, gdzie na chwilę ukrył się w grobowcu. Nie wytrzymał jednak w tym miejscu długo, ponieważ widok trumien okazał się dla niego zbyt straszny. Później trafił na moment pod skrzydła mieszkającej przy cmentarzu kobiety, która opatrzyła go prowizorycznie. Przez następne dni schronienie znajdował u przypadkowych osób, aż w końcu trafił na pewien czas pod opiekę swojej matki chrzestnej, która mieszkała nieopodal ulicy Wolskiej.

– Bardzo długo goiła mi się ta rana. To było bardzo unerwione miejsce. Podczas powstania każdą większą eksplozję czułem w środku, jakby mi ktoś szpilę wkładał w tę ranę – mówi Wiesław Kępiński. – Po wielu latach zacząłem analizować tę sytuację. Dlaczego akurat ja szedłem na końcu grupy ludzi prowadzonej na egzekucję? Inaczej pewnie nie udałoby mi się uciec. Jestem przekonany, że to Bóg mnie tak poprowadził. Nie tylko zresztą podczas tej egzekucji, ale także później, gdy wskazywał mi, gdzie mam się ukryć, żeby przetrwać.

Spośród najbliższej rodziny Wiesława Kępińskiego Powstanie Warszawskie przeżyła jeszcze jego starsza siostra Henia, a także brat Stanisław, który został wywieziony na roboty do Niemiec. Po upadku powstania siostra zabrała małego Wiesia do wsi pod Skierniewicami, gdzie przeżyli kilka następnych miesięcy.

– Wracając wiosną 1945 r. do Warszawy, cały czas się modliłem, żeby udało mi się odnaleźć resztę rodziny. Łudziłem się, że być może oni również zdołali jakoś przeżyć egzekucję. Szukałem na parkanach jakiejś kartki z wiadomością od rodziców. W końcu jednak w rowie obok cerkwi znalazłem podziurawioną kulami książeczkę ubezpieczeniową rodziców. Mój tata miał ją przy sobie w chwili śmierci. Wtedy przestałem się łudzić. Ta książeczka czekała tam na mnie tyle czasu... To było najgorsze uczucie – dotarło do mnie, że jestem sam na tym świecie – mówi Wiesław Kępiński.

Po wojnie jednak znów szczęście uśmiechnęło się do chłopca, który w „czarną sobotę” uciekł śmierci. Sierotę przygarnęli pod swój dach Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie.

– Napisałem kiedyś „Balladę o pewnej rodzinie”, w której opisuję, jak to moi rodzice zakochali się w sobie – ona Stasia, a on Stanisław. Potem pojawiła się bieda, ciągle się kłócili, aż w końcu przyszła egzekucja – mówi Wiesław Kępiński. – Szli na śmierć i nawet nie mieli czasu, żeby wybaczyć sobie wszystko to, co było między nimi nie tak. Następuje salwa i tak się kończy „Ballada o pewnej rodzinie”...

Swołocz najgorszego sortu

2 września 1944 r. 18-letni Jerzy Krauze ps. Lot na własną rękę próbował przebić się z opanowanego przez Niemców Starego Miasta. Dzień wcześniej nie udało mu się przedostać do Śródmieścia kanałami. „Lot” tego dnia był świadkiem upadku Starego Miasta, na placu Zamkowym widział świeżo zniszczoną przez Niemców kolumnę Zygmunta. To właśnie wtedy przeżył najbardziej wstrząsającą chwilę swojego życia.

Podczas Powstania Warszawskiego Jerzy Krauze działał w Wojskowej Służbie Ochrony Powstania. – To były oddziały przeznaczone do zabezpieczenia budynków rządowych, ale w warunkach powstańczych okazało się, że walczyliśmy tak samo jak wszyscy inni – mówi Jerzy Krauze. Służył w Batalionie „Dzik”, wchodzącym w skład Zgrupowania „Róg”. Weteran walk na Starym Mieście już na wstępie rozmowy zaznacza wyraźnie, że w czasie zrywu stolicy jego rola polegała głównie na roznoszeniu meldunków.

– Bardzo trudno było wtedy zdobyć broń. Zdawałem sobie sprawę, że inni lepiej niż ja nadają się do strzelania, więc nie biłem się z nikim o broń. Co najwyżej trzymałem w rękach zepsuty karabin, gdy trzeba było stać na barykadzie i robić dobre wrażenie – przyznaje otwarcie Jerzy Krauze. Do wybuchu powstania jego jedynym kontaktem z konspiracją były kursy łączności, na które skierował go stryj.

Gdy wiadomo już było, że Stare Miasto zostało opanowane przez Niemców, a przebicie się do reszty powstańców jest niemożliwe, „Lot” wyciągnął ze swojego plecaka mundurek szkolny, w który się przebrał, wyrzucając jednocześnie swoją niemiecką panterkę. Wówczas był pewien, że pozbył się wszystkiego, co pozwalałoby Niemcom zidentyfikować go jako AK-owca. Dopiero po wszystkim ze zgrozą się zorientuje, że w kieszeni mundurka zawieruszyła się jego powstańcza opaska na ramię. W tamtym okresie Niemcy uznawali jeszcze wszystkich powstańców za bandytów, co dla pojmanych oznaczało śmierć przez rozstrzelanie.

– Niemcy złapali mnie w okolicy ulicy Miodowej. Ponieważ wyglądałem na cywila, kazali mi dołączyć do sznureczka ludzi, którzy szli na plac Zamkowy. Kolumna Zygmunta była już strzaskana, pomnik króla leżał na bruku. Pamiętam, że przy placu Zamkowym Niemcy stali nad otwartymi włazami do kanałów z gotowymi do użycia miotaczami ognia i granatami. Sprawdzali, czy Polacy próbują się wymknąć kanałami. Wtedy jednak już większość naszych wyrwała się z tej okolicy – mówi Jerzy Krauze.

– Na wysokości kościoła św. Anny jeden z Niemców zgarnął mnie na bok. Zdałem sobie sprawę, że znalazłem się w grupie osób przeznaczonych do rozstrzelania lub ewentualnie do puszczenia jako żywe tarcze przed niemieckimi czołgami. To drugie dawałoby nam jeszcze jakąś szansę. Nasza grupa powoli rosła. Ucieczka była niemożliwa. Byłem przekonany, że to już koniec. W pewnym momencie zauważyłem jednak, że jeden z Niemców wpatruje się we mnie – wspomina „Lot”. – Po chwili ten żołnierz podszedł do mnie i zatrzymał przechodzącą akurat obok babcię, niosącą na plecach tobołek. Zarzucił mi to zawiniątko na plecy i krzyknął „Raus!”. Proszę sobie wyobrazić, że byłem tak sparaliżowany ze strachu, że nie potrafiłem postawić nawet jednego kroku. Dopiero gdy ten Niemiec lekko mnie kopnął, zacząłem iść. Byłem w szoku. Dogoniłem babcię i oddałem jej ten tobołek. Dzisiaj nieopodal miejsca, gdzie stałem w grupie osób przeznaczonych do likwidacji, znajduje się tablica upamiętniająca ofiary egzekucji z 2 września 1944 r. Ta tablica z pewnością odnosi się do osób, wśród których wtedy stałem.

Po wyjściu z Warszawy Jerzy Krauze trafił do Pruszkowa, skąd skierowany został do obozu w Gross-Rosen. Dalej było Mauthausen, gdzie pracował w kamieniołomach. Właśnie w Mauthausen zastał „Lota” koniec wojny.

Poza dramatycznym momentem na placu Zamkowym z miesiąca walk powstańczych Jerzy Krauze dobrze zapamiętał między innymi legendarne już dziś bestialstwo rosyjskojęzycznych oddziałów walczących pod niemieckimi rozkazami.

– To była swołocz najgorszego sortu – mówi Jerzy Krauze. – Podam przykład, który dotyczy sierżanta Leszka Orlikowskiego, mojego dowódcy, a zarazem kolegi. To był bardzo sympatyczny i dzielny człowiek, z którym bardzo często rozmawiałem o powstaniu. Któregoś dnia naszą placówkę otoczyła ta swołocz. Jak się później dowiedziałem, sierż. Orlikowski próbował rozmawiać z kimś z tej bandy. Wychylił na chwilę głowę, by coś powiedzieć, a tamci go po prostu zastrzelili. Tacy to byli ludzie.

Kto rozstrzela esesmanów?

Eugeniusz Tyrajski (ur. 1926 r.) ps. Genek w czasie Powstania Warszawskiego walczył w pułku „Baszta”. Dzisiaj jest członkiem prezydium Związku Powstańców Warszawy. Aby opowiedzieć o decydującym dla niego momencie podczas powstania, pan Eugeniusz zabiera nas na Sadybę przed dom stojący przy ulicy Godebskiego 10. Przed wojną ta duża nieruchomość należała do Heliodora Prylińskiego, właściciela znanej warszawskiej szkoły nauki jazdy. W trakcie opowieści pana Eugeniusza przed furtkę wychodzą spadkobiercy Heliodora Prylińskiego. Najwyraźniej zaciekawił ich widok starszego mężczyzny trzymającego w ręce parasol, który momentami udaje pistolet maszynowy. Podczas rozmowy na temat historii ich domu w trakcie Powstania Warszawskiego państwo Prylińscy potwierdzają punkt po punkcie słowa Eugeniusza Tyrajskiego.

2 września, akurat gdy Jerzy Krauze dostał się w ręce Niemców na Starym Mieście, również Eugeniusz Tyrajski zakończył swój udział w Powstaniu Warszawskim. Tego dnia około godz. 18 „Genek” wpadł do piwnicy domu przy Godebskiego 10 z jedną z łączniczek. Były to ostatnie chwile walki na Sadybie. Chowający się w piwnicy cywile momentalnie kazali żołnierzowi AK zdjąć bojową bluzę, którą uszyła dla niego jego ciotka.

– Ubrali mnie w jakiś drelich, żebym wyglądał na zabłąkanego robociarza. Dla lepszego efektu do kieszeni wsadzili mi kombinerki i kawałek sznurka. Po chwili Niemcy pojawili się przed tym domem i kazali nam wyjść. Nigdy nie zapomnę tej zarośniętej twarzy hitlerowskiego żołnierza, który przeprowadzał przed domem selekcję. Przyłożył mi lufę pistoletu maszynowego do brzucha, spojrzał na mnie i powoli przesunął mnie tą lufą na prawo. W ten sposób uniknąłem rozstrzelania. Wszyscy ci, którzy zostali skierowani na lewo, niedługo potem zostali zamordowani – mówi Eugeniusz Tyrajski. Stojąc przed Godebskiego 10, weteran powstania wskazuje też jeden z pobliskich domów, w którym Niemcy pojmali Teresę Kuklińską ps. Basia, sanitariuszkę batalionu „Oaza”, która w niedługim czasie została żoną pana Eugeniusza.

Niemcy zaprowadzili Polaków do Fortu Czerniakowskiego, gdzie część z nich została w okrutny sposób zabita – hitlerowcy wrzucali do pomieszczeń pełnych ludzi granaty. Jak podkreśla Eugeniusz Tyrajski, dalszym mordom zapobiegło pojawienie się w forcie gen. Ericha von dem Bach-Zelewskiego, który zatrzymał tę masakrę. Wieczorem tego samego dnia „Genek” – wraz z innymi Polakami – został zabrany przez Niemców na Dworzec Zachodni, skąd trafił następnie do obozu w Pruszkowie.

Na pytanie o bestialstwo Niemców Eugeniusz Tyrajski przywołuje swoje wspomnienia z pierwszego dnia walk, gdy pułk „Baszta” próbował zdobyć tor wyścigów konnych na Służewcu. Stacjonowała tam jednostka SS. Po wycofaniu się z terenu wyścigów AK-owcy zebrali się na łące niedaleko wsi Zagościniec. Dowódca batalionu, w którym walczył „Genek”, wystąpił wtedy do swoich żołnierzy z nieoczekiwanym wezwaniem.

– Okazało się, że mieliśmy ze sobą trzech jeńców – esesmanów. Nie było żadnego kontaktu z wyższym dowództwem, więc nie wiadomo było, co mamy z nimi zrobić. Nasz dowódca spytał, czy ktoś chciałby na ochotnika rozstrzelać tych esesmanów. Po tylu latach wojny praktycznie każdy stracił kogoś w rodzinie przez Niemców, a jednak spośród stu kilkudziesięciu ludzi nikt się nie zgłosił na ochotnika, żeby strzelać do bezbronnych jeńców – wspomina Eugeniusz Tyrajski. I dodaje: – Okazało się jednak, że podczas ataku na wyścigi uwolniliśmy dwóch Ruskich pracujących w kuchni. Gdy tylko się dowiedzieli, o co chodzi, od razu zgłosili się na ochotnika do przeprowadzenia egzekucji. Czy to nie ciekawe i jednocześnie wiele mówiące, że żaden z naszych się nie zgłosił?

Pan Eugeniusz zaznacza jednak, że gdyby ta sama sytuacja zdarzyła się pod koniec powstania, po całym bestialstwie, którego doświadczyli warszawiacy, z pewnością nie zabrakłoby wśród AK-owców chętnych do rozstrzelania esesmanów.