18 września 1944. "Żadne miasto nie doświadczyło podobnego piekła"

Kraska: Wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności

Wzrost liczby zakażeń wynika z powrotu do normalnej aktywności. Nasze kontakty społeczne i zawodowe zintensyfikowały się po wakacjach – tak do wzrostu nowych zakażeń SARS-CoV-2 do 837 przypadków odniósł się w czwartek wiceminister...