Pobity za obronę medalika. Tego opozycjonisty nie umieli złamać

– Zaraz po mnie przyjdą – usłyszałam słowa ojca. Rodzice rozmawiali ściszonymi głosami. W tle zgrzytało i pojękiwało Radio Wolna Europa. Tak dowiedziałam się, że ogłoszono stan wojenny. Nie rozumiałam, co to znaczy. Ale w pamiętniku zanotowałam:

„Dziś jest 13 XII 1981 r. Nie wiem, czy będzie to ważna data w historii Polski, ale chyba się jej nie zapomni”.

Przez minione kilkanaście miesięcy miałam świadomość zagrożenia. Już rok wcześniej w październiku w rymowanej dedykacji z okazji 46. urodzin mego taty napisałam mu:

Twoje marzenia, Twoje zamiary

Niechaj się spełnią bez żadnej kary!

A okoliczności były wówczas dramatyczne. We wrocławskiej lokomotywowni trwał od kilku dni ogólnopolski protest głodowy kolejarzy. Ojciec, jako ich rzecznik, spędzał z nimi dnie i noce. Życząc mu, by nie spotkała go żadna kara, musiałam więc przeczuwać dziecięcym zmysłem, że za podjęcie walki o podstawowe prawa władza może wymierzyć karę. Od pewnego czasu ojciec coraz częściej przepowiadał, że „skoczą nam do gardła”.

W nocy z 12 na 13 grudnia mama usłyszała pukanie. Niezbyt natarczywe, toteż nie wstała. Do dziś nie wiemy, kto to był. W przeddzień ojciec miał być w Gdańsku na posiedzeniu tzw. „krajówki”. Wolał jednak zaszyć się w zaciszu domowym, by spokojnie pisać. Odebrałyśmy tego dnia mnóstwo telefonów. Wszystkich, zgodnie z życzeniem ojca, informowałyśmy, że „pan Lenkiewicz wyjechał”. Jeśli byli to esbecy, najwyraźniej uwierzyli. Za to nazajutrz czekali pod domem, o czym nie mieliśmy wtedy pojęcia.

Podniosłam słuchawkę telefonu: głucho. Włączyłam telewizor: spikerzy w mundurach. W mieszkaniu zapanował dziwny bezruch. Jakby oczekiwanie. Cisza przed burzą. Ojciec bąknął, że może zgoli brodę i wyjdzie w przebraniu kobiety. Niedługo potem przyszli Skrzypińscy: siostra ojca z mężem Czarkiem i synami Rafałem i Michałem. Ciotka Majka od progu dopytywała nerwowo, czy jest Tolek. Zaraz potem zjawił się brat ojca, Tadziulek, a także znajomy kolejarz. Dorośli rozprawiali. Żartowali z gen. Jaruzelskiego i pocieszali się, że ta próba stłumienia wolności się nie uda.

– Potrwa to góra tydzień! Wypchają się! – mówili o władzy.

Z kuzynami wybrałam się na ul. Mazowiecką. Przed zamkniętą bramą MKZ stał zziębnięty tłumek. Wpatrywał się w afisz wzywający do podjęcia strajków i zapowiadający o godz. 14 kolejny komunikat. Przekazaliśmy wieści dorosłym. Na 14 pod siedzibę dolnośląskiej „Solidarności” wybrali się wujek Czarek z kolejarzem. Żadnego komunikatu oczywiście nie było. Za to przyjechała milicja w pełnym rynsztunku i zaczęła wyłapywać ludzi.

– Chodźmy do nas! – zaordynowała ciotka – U nas będzie bezpieczniej.

Rodzice pojechali z nią maluchem stryja. Na wszelki wypadek wyszli z kamienicy tylną bramą. Ja zaś z kuzynami i wujkiem Czarkiem wybraliśmy się pieszo. Kiedy dotarliśmy, w mieszkaniu panowała panika.

– Otoczyli nas! – wołała od progu ciotka. Okazało się, że do windy wsiedli z nimi dwaj tajniacy. – Takie gęby to się od razu rozpoznaje! Dobrze się przyjrzeli, do którego wchodzimy mieszkania.

– Już jest milicja! – Ojciec dostrzegł przez okno nadjeżdżające posiłki. Niewiele myśląc, wybiegł na klatkę i wspiął się po schodach.

Przyszło ich czterech: dwóch mundurowych i dwóch w cywilu, z których jeden, najstarszy, wyraźnie przewodził akcji. Arogancki, butny, z wyraźną satysfakcją zaznaczył, że teraz to oni mogą nawet strzelać. Na te słowa ciotka wpadła w szał.

– To strzelajcie! – wypięła dumnie pierś. – Zabijcie mnie we własnym domu!

– Przecież też jesteście Polakami – wtrąciła mama.

– Co nam tu pani będzie od Polaków ubliżać!

Zażądali dowodów osobistych. Jednocześnie przeszukiwali mieszkanie: zaglądali do szaf, pod tapczany. Najbardziej zainteresowała ich moja legitymacja szkolna. Podawali ją sobie z rąk do rąk.

– Gdzie tatuś? – spytali. Z pomocą natychmiast przyszła mi mama.

– Nie wiemy, gdzie jest mąż – odpowiedziała bez wahania.

Zanim wyszli, zwracając się wprost do mamy, zapowiedzieli:

– Z panią to my się jeszcze zobaczymy. – Przeszył mnie strach.

Ojciec w tym czasie przedostał się strychem do sąsiedniej klatki, zszedł na parter, zapukał do przypadkowego mieszkania, z którego – niewiele tłumacząc osłupiałym lokatorom – wyskoczył przez balkon na ulicę, licząc, że blok obserwowany jest tylko z jednej strony. Ale to była prawdziwa obława. Nie miał szans. Gdy wsiadł do taksówki, zaraz ją zatrzymano, a ojca pojmano. Po latach w teczkach zgromadzonych w IPN natrafiłam na raport sporządzony przez mjr. Cudaka, według którego Antoniego Lenkiewicza ujęto tego dnia ok. godz. 19.

Mama dowiedziała się o schwytaniu ojca przez przypadek. Taksówkarz, świadek zatrzymania, dotarł do stryja i zdał relację. Dość szybko, dzięki ludziom dobrej woli, mama przekazała ojcu pierwszy gryps do więzienia na Kleczkowskiej. Ta nić kontaktu była na wagę złota. Już 18 grudnia ojciec pisał do nas:

„Najukochańsze Moje, tych kilka słów to była naprawdę wielka i największa radość tych smutnych dni. Jest dla mnie oczywiste, że są bez szans, ale cena, którą my wszyscy musimy przecież zapłacić, ale wściekłość i osobista bezsilność, ale Wasze cierpienia – to nie ma ceny, jak nie ma słów, którymi można określić zbrodnicze dno. (…) Od strony psychicznej – żyjemy w pełnym komforcie. Tymi, którzy drżą ze strachu, nie jesteśmy my – uwięzieni, lecz oni – ci, którym wydaje się, że dysponują siłą militarną”.







W kolejnym przedświątecznym grypsie ojciec informował nas:

„O godzinie 12.00 (w samo południe) i o 19.00 śpiewamy. Wybierzcie się na taki spacer, bo interesują nas wrażenia na temat tego głosu, który się rozlega”.

Niestety, nie zdążyłyśmy usłyszeć tego śpiewu zza krat. W noc wigilijną internowani wywleczeni z cel, popędzani razami, zostali wywiezieni w zaplombowanych sukach w nieznanym kierunku. Po drodze, podczas postoju, gdzieś na pustkowiu, konwojenci niedwuznacznie dawali im do zrozumienia, że za chwilę pod osłoną nocy dokonają na nich egzekucji.

A my w tym czasie byłyśmy na Wigilii u Skrzypińskich. Puste miejsce przy stole. Smutna mama posmutniała jeszcze bardziej, bo właśnie dowiedziała się, że tego samego dnia w lokalnej prasie ukazał się paszkwil na mego ojca, autorstwa dziennikarza „Słowa Polskiego”, Jana Szczerkowskiego, który opisał Antoniego Lenkiewicza jako pijaka i awanturnika.

Transport internowanych 24 grudnia ostatecznie dotarł do więzienia w Grodkowie na Dolnym Śląsku. Wywózka ta była szykaną za bierny opór. Mój ojciec, doświadczony już wówczas weteran walk z komuną, były więzień stalinowski, pokrzepiał współtowarzyszy i dawał przykład niezłomności. Przekonywał, że należy konsekwentnie odmawiać rozmów z esbekami i nie wolno niczego podpisywać. „Demoralizujący” wpływ mego ojca niepokoił esbeków, co potwierdza, odkryta przeze mnie w 2005 r. tajna notatka z dn. 23 grudnia dotycząca „internowanego dra praw Antoniego Lenkiewicza, który prowadzi agitację w Zakładzie Karnym przy ul. Kleczkowskiej (…). Podburza do zbiorowych manifestacji internowanych jak wznoszenie okrzyków, zbiorowe śpiewanie pieśni”.

Taka postawa nie mogła ujść bezkarnie. Autor notatki, wspomniany już wyżej major, przedstawił całą listę wniosków operacyjnych, które – trzeba to przyznać – zostały przez SB skrupulatnie zrealizowane. Zalecał on m.in.: odstąpienie od przesłuchania „figuranta”, będącego „zagorzałym wrogiem, który odmówi rzetelnej rozmowy”, oddzielenie Lenkiewicza od internowanych na Kleczkowskiej, odmowę widzenia z rodziną, gdyż „winien odczuć dolegliwości”, poddanie rozpracowaniu żony Danuty, która jest również zagorzałą zwolenniczką „ekstermistycznych” (sic!) działań Solidarności oraz internowanie A. Lenkiewicza „możliwie jak najdłużej”.

W Sylwestra pod więzieniem w Grodkowie zebrał się tłum oczekujących na widzenie, głównie matek i żon. Bez skutku. Internowani wszczęli protest. Rozpoczęli platerowanie, czyli uderzanie o miski kubkami i łyżkami. Rozległ się metaliczny klekot, a potem tubalny śpiew. Mama także zaintonowała patriotyczną pieśń, zachęcając kobiety, by się przyłączyły. Jedna z nich oburzyła się:

– Jak się tak będziemy zachowywać, to nigdy nie dostaniemy widzenia!

Przed więziennym pawilonem stali też w zwartym szeregu ubecy. Wtem jeden z nich rozpoznał mamę. Ten sam, który 13 grudnia tak ochoczo groził nam użyciem broni. Przyskoczył do niej i wycedził:

– Ty też się tam zaraz znajdziesz! – Przerażone kobiety otoczyły ją wianuszkiem, szeptem doradzały, by się natychmiast schowała przed jego nienawistnym wzrokiem.

Tego dnia żadnych widzeń nikomu nie udzielono. Mama dostała je dopiero w styczniu. Rozmowa odbyła się w obecności funkcjonariusza SB.

25 stycznia ojca przewieziono wraz z innymi niepokornymi do więzienia o zaostrzonym rygorze w Strzelcach Opolskich. Ojciec zaraz po przybyciu został pobity za odmowę zdjęcia medalika. Skutkiem pobicia były też stłuczone okulary. Wszystkich internowanych potraktowano jak skazanych: ogolono ich, odebrano im osobistą odzież, którą zastąpiły szare więzienne drelichy. W liście z 27 stycznia wysłanym drogą oficjalną ojciec pisał:

„Najukochańsza Córeczko Moja, oczywiście bardzo chciałbym Ciebie zobaczyć, ale nie namawiam do tego. Może się zdarzyć, że nie poznasz mnie w więziennych łachmanach. Nie mam brody ani wąsów. Byłoby to bardzo przykre, więc może jednak zobaczymy się dopiero »na wolności«”.

Ostrzeżenie przyszło już po naszym widzeniu, na które pojechałyśmy 2 lutego. Istotnie, nie poznałam ojca. Dopiero jego głos, oczy, dłonie upewniły mnie, że to on.

Warunki bytowania internowanych były urągające. Ciasne i wilgotne cele, z wiecznie „zapowietrzonymi” kaloryferami w środku mroźnej zimy. Nic dziwnego, że dokuczało im potworne zimno. Kibel był dziurą w podłodze rozmiarów pięści. Spacer ograniczono do 30 minut, a wokół spacerniaka za siatką krążyły ogromne wilczury. Mimo represji i szykan, internowani nie poddawali się, przezwyciężali strach i przygnębienie. Mimo gróźb i przekleństw klawiszy, konsekwentnie nie stawali do apelu.

Bakcyl biernego oporu rozprzestrzeniał się. Sławę najbardziej niezłomnych zyskała w Strzelcach wrocławska jedenastka, do której oprócz mego ojca należeli: Piotr Bielawski, Aleksander Gleigewicht, Przemysław Jaworski, Wiktor Kowalski, Aleksander Labuda, Jan Seń, Jacek Ściobłowski, Jerzy Trociński, Marek Tumidajewicz i Tomasz Wacko.

Po prawie dwóch miesiącach przetrzymywania w strzeleckich kazamatach, 19 marca, wrocławską „drużynę” ponownie wywieziono. Tym razem daleko na wschód, w Bieszczady. Dla internowanych był to znowu transport w nieznane. Trwał 17 godzin i odbywał się w strasznych warunkach. Wrocławianie zaludnili wtedy jako pierwsi obóz w Nowym Łupkowie, tuż pod granicą z Czechosłowacją i jakieś 30 km od granicy z ZSRS. Zaletą nowego miejsca były umiarkowane rygory: otwarte cele, możliwość spacerów na świeżym powietrzu. Ale dolegliwością była odległość. Dojazd z Wrocławia do Łupkowa zajmował co najmniej 16 godzin.

Dla mamy jednak nie ulegało wątpliwości, że będzie jeździła na widzenia do ojca, jak często się da: co najmniej dwa razy w miesiącu, a czasem nawet co tydzień. Nie zawsze pozwalała mi jechać ze sobą. Zostawałam wówczas z babcią Miecią. Patrzyłyśmy za nią przez okno, jak wędruje pustą ulicą. Szczupła, drobna, chwiała się pod ciężarem wielkiego plecaka, wypełnionego prowiantem, którego zdobycie graniczyło z cudem. Na nocny pociąg do Rzeszowa wychodziła często już po godzinie policyjnej. Potem łapała rano autobus do Zagórza, by następnie ciuchcią dojechać do Nowego Łupkowa. Dodatkowym utrudnieniem była konieczność zdobycia przepustki, bez której, zgodnie z prawem stanu wojennego, nie wolno było przebywać w strefie przygranicznej.

Pod koniec marca ojciec napisał filozoficznie:

„Idziemy od stacji do stacji. Niczego na tej drodze nie da się opuścić, a wszystko już przecież było i tyle razy jeszcze się powtórzy. I dopiero po przebyciu całej drogi możliwe będzie Zmartwychwstanie”.

Tak jakby przeczuwał, że stacji będzie więcej, a droga będzie długa. Już 14 kwietnia, zaraz po świętach Wielkiej Nocy, wrocławską jedenastkę wywieziono ponownie. Klawisze zapewniali, że pojadą bliżej domu, do Głogowa. Ale osadzono ich w wielkim szarym więzieniu Rzeszów-Załęże. Później była jeszcze „stacja” Kielce-Piaski, potem znowu Rzeszów, a we wrześniu nastąpił powrót do Łupkowa. Jedno z widzeń tam było szczególnie wzniosłe: w niedzielę 26 września wzięłyśmy udział we mszy św. Internowani brodacze z posągową powagą na twarzach odśpiewali „Bogurodzicę” głosem tak potężnym, że nie ulegało wątpliwości, iż nie ugną się przed żadną złą mocą. Wyglądali jak rycerze przed zwycięską bitwą.

Stan wojenny był dla mnie czasem nie tylko przyśpieszonego dojrzewania, lecz także poznawania polskiej historii, głównie dzięki listom od ojca, który zawierał w nich szczegółowe wykłady. Odkrywałam wówczas uderzające analogie między latami 60. XIX wieku a rzeczywistością, w której żyłam. Z wielką siłą przemawiały do mnie grafiki Artura Grottgera, którego album jeszcze ze Lwowa oglądałam z wypiekami, ilekroć odwiedzałam moją ciocię Jadzię w Zabrzu. Ileż w tych obrazach dostrzegałam prawdy o polskim losie i ileż podobieństw! Kobiety w żałobnych sukniach. Lud modlący się w kościele. Mężczyzna ginący na ulicy podczas patriotycznej manifestacji w Warszawie w 1861, zupełnie tak samo jak Kazimierz Michalczyk, 31 sierpnia 1982 śmiertelnie postrzelony przez milicję mieszkaniec mego miasta. Jego pogrzeb zgromadził tłumy na Cmentarzu Grabiszyńskim.

Ojca zwolniono równo po roku i dziesięciu dniach, 23 grudnia, w „ostatnim rzucie”. Wrócił z Markiem Tumidajewiczem, dziennikarzem wrocławskiej telewizji, współautorem – wraz z Piotrem Bielawskim – filmu „Kolejarze”, rejestrującego słynną głodówkę. Ze względu na odległość dotarli z Łupkowa do Wrocławia dopiero w Wigilię rano. Mama nie chciała, bym wychodziła z nią na dworzec. Cały czas bała się, że to nie będzie jeszcze stacja końcowa.

Od razu obudziłam się na dźwięk przekręcanego w zamku klucza i w jednej chwili znalazłam się w ramionach ojca. Nareszcie! Był w domu! Ale to faktycznie nie była ostatnia stacja. Czekały nas kolejne etapy. Droga do wolności pozostawała twarda i wyboista.

Agata Kłopotowska

