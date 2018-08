1 września na Westerplatte. Z premierem, szefami MON i MSWiA, ale bez prezydenta

Wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o przebiegu uroczystości rocznicowych na Westerplatte. Wśród głównych punktów znajdują się m.in. Apel Pamięci, przemówienia okolicznościowe, odegranie hymnu RP, jak również emisja krótkiego filmu historycznego na temat wybuchu II wojny światowej.

W Gdańsku w uroczystościach udział wezmą m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu – Marek Kuchciński i marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, szefowie MON – Mariusz Błaszczak i MSWiA – Joachim Brudziński. Gospodarzem uroczystości będzie prezydent Gdańska – Paweł Adamowicz.

Na Westerplatte nie pojawi sie natomiast prezydent Andrzej Duda, który podobnie jak w ubiegłym roku odwiedzi jedno z miejsc gdzie rozpoczęły się niemieckie bombardowania. Na Westerplatte prezydenta ma reprezentować kierownictwo BBN-u.

1 września, prezydent Duda weźmie udział w obchodach 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w Tczewie i Lesie Szpęgawskim (województwo pomorskie). Uroczystości na skwerze Bohaterów Szymankowa rozpoczną się o godzinie 4.25.

Wieluń, Westerplatte i Tczew

22 sierpnia 1939 roku Adolf Hitler w przemówieniu do żołnierzy Wehrmachtu powiedział wprost: „Zniszczenie Polski na pierwszym planie. (…) Litość wykluczyć z serca. Postępować brutalnie! (…) Prawo należy do silniejszego. (…) Celem wojskowym jest zupełne zniszczenie Polski”.

Już 1 września, inwazją lądową, morską i powietrzną plan Hitlera został z ogromną determinacją wcielony w życie. Przybyły do Wolnego Miasta Gdańsk pod pretekstem "wizyty kurtuazyjnej" pancernik „Schleswig-Holstein” o godz. 4.48 rozpoczął ostrzał polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Zdarzenie to uważa się za symboliczny początek II Wojny Światowej. Historycy wskazują jednak, że trzy minuty wcześniej Niemcy zaczęli bombardowanie Wielunia, zaś 11 minut wcześniej doszło do ataku na most w Tczewie.

