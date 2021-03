"Ale Pani ma covid. Co Pani tu robi?". Kammel opowiada szokującą historię

Dziennikarz często zabiera głos w mediach społecznościowych, komentując bieżące wydarzenia w kraju. Tym razem Kammel odniósł się do podejścia Polaków do obostrzeń, wprowadzonych przez rząd w związku z epidemią koronawirusa.

Dziennikarz opublikował na Instagramie zdjęcie na którym nosi maseczkę zamiast na nosie i ustach, na całej twarzy.

instagram

„Tak nie jest dobrze, ale z odkrytym nosem jeszcze gorzej” – napisał prezenter, opowiadając następnie kilka historii dot. nieprzestrzegania przez Polaków obostrzeń.

"Oto jest pytanie"

„Sytuacja z autobusu: wszyscy w maskach. Chłopak obok też, ale nos ma odkryty. Pasażerów jest wielu i nie sposób zachować odstęp. Proszę by nos zakrył. Niechętnie, ale daje się namówić. Stojący obok mężczyzna – także nos na wierzchu. Jego też proszę by zakrył, bo szkoda narażać siebie i innych. Spogląda z irytacją i mówi »dobrze« po czym nawet nie dotyka maseczki. Czekam krótką chwilę i pytam »Dobrze, czyli odczep się?« Mężczyzna odpowiada »A po co ta gadka?«” – opisuje Kammel na Instagramie.

Szczególne zainteresowanie internautów wzbudziła jednak druga historia opowiedziana przez dziennikarza. Kammel relacjonuje jak do stanowiska odprawy na lotnisku podeszła kobieta z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19.

„Do stanowiska odprawy na lotnisku kilka chwil wcześniej podchodzi kobieta. Dokumenty, walizka, sportowe buty – typowa turystka. Obsługa chce zobaczyć test:

- Pani ma pozytywny wynik.

- No tak.

- Ale Pani ma covid. Co Pani tu robi?

- Przyszłam z lotniskowego laboratorium” – opisuje sytuację prezenter.

„Obsługa odskakuje od okienka, z ust jednej z kobiet wydobywa się siarczyste przekleństwo, ale najlepsze dopiero nadchodzi. Pracownicy odprawy zaczynają dzwonić by ktoś zajął się i przede wszystkim odizolował chorą kobietę. Dzwonią i odbijają się od kolejnych instancji. Reszty już nie widziałem. Jak to możliwe, ze ktoś z pozytywnym wynikiem trafia do odprawy? – oto jest pytanie!" – zastanawia się dziennikarz.

"No i na koniec hit. Odniosłem wrażenie, że ta turystka była święcie przekonana, iż pozytywny test oznacza, że jest zdrowa, i może jechać na wakacje” – dodaje Kammel.

