"Walka trwa". Niepokojące zdjęcie Kazika

Grupa Kult we wtorek poinformowała, że jest zmuszona przełożyć koncerty zaplanowane na najbliższe dni. "Bardzo nie lubimy przekazywać takich informacji. Jednak niestety z powodu nagłej niedyspozycji wokalnej Kazika jesteśmy zmuszeni przełożyć jutrzejszy (16 czerwca) koncert Kult Akustik w łódzkim Klubie Wytwórnia, a także zaplanowany na dzień później koncert w CKK Jordanki w Toruniu. Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, jednak w tej sytuacji zdrowie Kazika jest dla nas najważniejsze" – czytamy na facebookowym profilu zespołu.

Kazik w masce

"W środę na profilu zespołu pojawiło się zdjęcie Kazika w masce przypominającej tlenową. W rzeczywistości jest to nebulizator z pojemnikiem na sól fizjologiczną lub wziewny steryd, co wspomaga leczenie kataru" – opisuje serwis gwiazdy.wp.pl. Post został okraszony napisem: "WALKA TRWA". Pod wpisem pojawiły się liczne komentarz z życzeniami powrotu do zdrowia dla Staszewskiego.

Kult krytykuje koncerty tylko dla zaszczepionych

Kontrowersje wokół "paszportów covidowych" stają się coraz bardziej powszechne. Rozwiązanie wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa ma w założeniu ułatwić podróżowanie pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Część ekspertów uważa także, że wstęp na wydarzenia kulturalne również powinien zależeć od tego, czy ktoś został zaszczepiony przeciwko COVID-19.

Takim rozwiązaniom zdecydowanie sprzeciwili się muzycy zespołu Kult. W specjalnym oświadczeniu umieszczonym na ich profilu na Facebooku zaznaczyli, że zrezygnują z występu, jeśli organizator wprowadzi zakaz wstępu dla osób niezaszczepionych.

"W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni" – napisali muzycy.

