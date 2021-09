James Bond też płacze? Emocjonalna mowa pożegnalna Daniela Craiga

1 października będzie miała miejsce premiera najnowszego filmu z serii o agencie 007. W "Nie czas umierać" po raz ostatni w rolę człowieka do zadań specjalnych Jej Królewskiej Mości wcielił się Daniel Craig.

Internet obiegło nagranie na którym widać, jak duże emocje towarzyszyły aktorowi podczas kończenia pracy nad najnowszą częścią przygód Jamesa Bonda.

"Wielu z was pracowało ze mną przy wszystkich pięciu filmach. Wiem, że dużo powiedziano o tym, co myślę o serii tych filmów i tak dalej. Kochałem każdą sekundę tych filmów, a w szczególności tego ostatniego. Wstawałem rano i miałem okazję pracować z wami i był to jeden z największych zaszczytów w moim życiu" – powiedział Craig.

Mr. Bond

Daniel Craig z filmami o Jamesie Bondzie związany był przez 15 lat. Po raz pierwszy w rolę superagenta wcielił się w "Casino Royale" w roku 2006. Następnie wystąpił w "Quantum of Solace", "Skyfall" oraz "Spectre". Za niecałe dwa tygodnie będzie miała miejsce premiera "Nie czas umierać", która wielokrotnie była przekładana z powodu pandemii koronawirusa. W najnowszym filmie obok Daniela Craiga pojawi m.in. Rami Malek, gwiazda filmu "Bohemian Rhapsody" czy seriali takich jak "Pacyfik" czy "Mr. Robot".

Przed Danielem Craigiem w Bonda wcielali się Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton i Pierce Brosnan.

W najbliższych dniach na platformie Apple TV będzie można obejrzeć film dokumentalny pt. "Being a James Bond". Będzie w nim można zobaczyć niepublikowane dotąd materiały z planów zdjęciowych ostatnich "Bondów", a Daniel Craig opowie o kulisach swojej pracy w ciągu ostatnich 15 lat.

