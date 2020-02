Nie żyje aktorka znana z kultowego amerykańskiego serialu

Lynn Cohen urodziła się w Kansas City w stanie Missouri w 1933 r. W serialu HBO "Seks w wielkim mieście" grała Magdę, ukraińską gospodynię i nianię dziecka Mirandy Hobbes (granej przez Cynthię Nixon). Tę samą rolę odegrała w dwóch filmach powstałych na fali popularności serialu.

Cohen wystąpiła także w filmie "Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia", "Across the Universe" oraz serialach "Law & Order" i "The Marvelous Mrs. Maisel". Była także aktorką na Broadwayu.

Aktorka zmarła w piątek. Lynn Cohen była Żydówką.