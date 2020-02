Patryk Vega: "Politykę" zrobiłem dla kasy. To nie był dobry film

"Polityka" miała swoją premierę na początku września ubiegłego roku. Vega poinformował, że do tej pory film obejrzało 1 mln 900 tys. widzów.

– Byłem chyba ostatnim reżyserem, który powinien taki film robić, a to za sprawą tego, że byłem właśnie raz w życiu na wyborach, nie czytam gazet, nie śledzę mediów – oświadczył. Jednocześnie przyznał, że "Polityka" mu nie wyszła.

– Nie jest tak, że można zainteresować ludzi czymś, co nas nie interesuje. W momencie, gdy dla mnie temat jest pasywny i kręci mnie co najwyżej od strony handlowej, marketingowej. No nie da się z czegoś takiego zrobić dobrego filmu i to nie był dobry film – powiedział Vega.

Dalej sugerował, że nie interesuje się polityką i prawie nie głosuje w wyborach. – Byłem dwa razy w życiu na wyborach. Raz, jak miałem 18 lat i raz w zeszłym roku i nie wiem, czy pójdę w tym roku – stwierdził.

Vega poinformował, że jest w trakcie pracy nad filmem o służbach specjalnych, który będzie opowiadał o "jednej z największych afer, które się dzieją tu i teraz". Premiera w kinach we wrześniu.