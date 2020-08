Kinga Rusin odchodzi z "Dzień dobry TVN"

Prezenterka "Dzień Dobry TVN" Kinga Rusin ogłosiła, że odchodzi z programu. Co będzie robić dalej? "Waham się co do kilku propozycji" – napisała.

O swoim odejściu Rusin poinformowała w poniedziałek na Facebooku. W "Dzień dobry TVN" pracowała od 2005 roku. "Dlaczego już nie DDTVN? Chcę realizować swoje kolejne marzenia, wykorzystać swobodę i niezależność finansową, którą mam dzięki świetnie prosperującej firmie kosmetycznej - mojej dumie. Chcę współtworzyć nowe ciekawe projekty w kilku obszarach: telewizja, biznes, działalność społeczna" – napisała. Według niej w "Dzień dobry TVN" wiele się ostatnio zmieniło. Z programu odszedł Piotr Kraśko, współprowadzący z Rusin. Prezenterka uważa, że ta sytuacja "stworzyła naturalną okazję, by ruszyć do przodu". "Kiedy jak nie teraz?" – stwierdziła. "Jeśli chodzi o telewizję - wiem co chcę robić i wiem czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja moich konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają" – napisała. Rusin chce zająć się "dziennikarsko poważniejszymi tematami" i razem z własnym zespołem produkować reportaże i dokumenty. "Robiłam to, kiedy mieszkałam przez kilka lat w USA, zawsze to kochałam" – podkreśliła. "Nie żegnam się więc! Dziękuję całej ekipie Dzień Dobry TVN za 15 lat wspaniałej, wspólnej pracy. Pozdrawiam wszystkich widzów! Do zobaczenia!" – napisała w internecie prezenterka. Czytaj także:

