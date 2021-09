Węglarczyk zrobił "czystkę" na Twitterze. Teraz tłumaczy

W sobotę redaktor naczelny Onetu postanowił pozbyć się ze swojego Twittera wielu osób. Jak twierdzi Bartosz Węglarczyk, powodem jest stosowanie przez te osoby hejtu, internauci mają jednak wątpliwości, czy jest to rzeczywisty powód "czystki".

Wśród osób zablokowanych na Twitterze przez dziennikarza znalazł się m.in. Jacek Ozdoba, który posłużył Węglarczykowi jako przykład do wyjaśnienia takiego ruchu.

"Tu przykład zachowań, za które banuję. Oto polityk, który nic w swojej partii nie znaczy. Nie podejmuje w niej żadnych decyzji, na nic nie ma wpływu. Pozostaje mu hejtowanie wszystkich, których nie lubią jego szefowie, bo to dziś jeden ze sposobów na karierę w polskiej polityce" – napisał Węglarczyk, zamieszczając wpis Ozdoby.

Dziennikarzowi nie spodobało się, że wiceminister zamieścił na swoim profilu screen informacji, którą polubił dziennikarz, a która odnosiła się do wypowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel o Nord Stream 2. Niemiecka polityk powiedziała, że popiera gazociąg.

"Węglarczyk jak to Węglarczyk, lubi i popiera to co kanclerz Niemiec… PS jest szansa, że to deepfake" – napisał Ozdoba, co naczelny Onetu uznał za "hejt".

Awantura na Twitterze

"Nie wiem kto to p. Ozdoba, ale no ludzie – gdzie tu jest hejt? Niezbyt miły komentarz i tyle – napisał jeden z internautów.

"I to jest właśnie syf na TT — połowa hejtu jest już uważana za “niezbyt miły komentarz”. Ale czemu się dziwić, skoro sam TT uważa, że nazwanie kogoś “ch…” nie łamie regulaminu TT" – ripostował dziennikarz.

W kolejnym wpisie Węglarczyk zarzeka się, że nie zbanował nikogo za poglądy, a jedynie za bycie "chamem".

