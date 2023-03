Chwilę uwagi dla świnki Peppy

Otósh, jak wiecie, za nami szowinistyczne święto, tzw. Dzień Kobiet, który ma na celu po pierwsze promocję toksycznej męskości, a po drugie zawężenie pojęcia kobiety wyłącznie do średniowiecznych kwestii biologicznych. No i wiadomo, iż największą toksyczną męskość wokół siebie u nas w teamie rozsiewa Nowy z Tarnowa: nosi wąsy, je cebulę, pije piwo, jest żonaty – a więc uosabia wszystko to, czym się brzydzimy, czego się boimy, ale co nas też trochę fascynuje.