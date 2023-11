"Nie rób tego", "tragedia", "niewypał". Stuhr rozczarował widzów w nowym programie TVN

Zapowiadany jako jesienna nowość, program "Autentyczni" zadebiutował na antenie TVN i od razu podzielił widzów. Program wzorowany jest na francuskim talk show "The A-Talks". Format polega na tym, że osoby w spektrum autyzmu zadają szczere pytania znanym i lubianym osobistościom. Gospodarzem show jest Maciej Stuhr, który po pierwszym odcinku musiał zmierzyć się z falą negatywnych komentarzy.

Maciej Stuhr gospodarzem nowego talk show TVN. Był wcześniej ostrzegany

Co ciekawe, celebryta był już w sierpniu publicznie ostrzegany przez swoją koleżankę, Monikę Richardson, żeby nie angażował się w ten projekt, ponieważ budzi on poważne wątpliwości.

"Maćku, nie rób tego! Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza Cię w format, jak pawiana na wybieg w ZOO, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej, niż my..." - pisała Richardson.

Fala krytyki po pierwszym odcinku talk show "Autentyczni"

Pomimo ostrzeżeń, Stuhr nie zrezygnował i pojawił się w szumnie zapowiadanym talk show. Widzowie mieli okazję obejrzeć premierowy odcinek programu w dniu Wszystkich Świętych. Pierwszym gościem okazał się ulubieniec Polaków - Robert Makłowicz. Uczestnicy show pytali go o bardzo niestandardowe kwestie, m.in. o to, ile obecnie waży, czy ma wybujałe ego, czy zna Kim Kardashian oraz czy dodawał do swoich dań marihuanę.

Po premierze odcinka w sieci zawrzało. Na program i jego gospodarza wylała się fala negatywnych komentarzy.

"Dziwny program. Nie bardzo wiem czemu służą te pytania; Takie trochę te pytania do bani i przez to program dziwny. Może jutro pytania do Natalii Kukulskiej będą lepsze" - czytamy w jednym z komentarzy.

"Jestem mamą dziecka w spectrum. Bardzo czekałam na ten program i się rozczarowałam. Żadnego konkretnego wstępu w temat. Nie chciałabym, aby to był temat rzucony na chwile. Temat spectrum potrzebuje tego. Pytania zupełnie mnie nie zdziwiły, ponieważ mój Ignacy jest zero-jedynkowy. Szczerość aż biła od ludzi w programie i ja to kocham" - dodała inna z widzek.

"Serio, pan Makłowicz się nie spisał. Tragedia. Po pytaniu tej blond dziewczyny, gdy go nie zrozumiał, a jej było dość przykro, myślałam, że zapadnę się pod ziemię. Serio, niewypał ten odcinek" - ocenił kolejny internatua.

