Masz taki banknot w portfelu? Lepiej nim nie płać. NBP ostrzega

Systemy neutralizacji papierowych wartości pieniężnych mają zabezpieczać gotówkę przed kradzieżą. W przypadku próby włamania do bankomatu mechanizm może zabarwić znajdujące się w nim banknoty specjalnym środkiem. Barwnik wnika w strukturę papieru, pozostawiając charakterystyczne, trwałe ślady.

NBP podkreśla, że nie każda plama na banknocie oznacza uruchomienie zabezpieczenia. Jeśli jednak sposób zabarwienia wskazuje na działanie systemu neutralizacji, banknotu nie należy przyjmować jako zapłaty. Próby usunięcia plamy przy użyciu środków chemicznych mogą dodatkowo uszkodzić banknot i jego zabezpieczenia.

"Kolorowa" gotówka w portfelu. Co zrobić z takim banknotem?

Co ważne, znalezienie takiego banknotu w portfelu nie oznacza automatycznie, że pieniądze można po prostu wymienić w banku. NBP wskazuje, że banknot, którego zabarwienie sugeruje działanie systemu antykradzieżowego, należy przedstawić do wymiany w jednym z oddziałów okręgowych banku centralnego.

Procedura może wiązać się ze złożeniem na policji zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ewentualna wymiana następuje po zakończeniu postępowania lub wydaniu postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa.

Wymiana w banku

Inaczej wygląda sytuacja ze zwykłymi, uszkodzonymi lub zabrudzonymi banknotami. Jeżeli nie ma podejrzeń co do ich autentyczności, a można rozpoznać ich nominał, można je wymienić na nadające się do obiegu znaki pieniężne w kasie dowolnego banku działającego w Polsce.

NBP zaznacza również, że wypłata z bankomatu banknotu wcześniej zabarwionego przez system neutralizacji jest mało prawdopodobna. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, klient powinien niezwłocznie złożyć reklamację w banku prowadzącym jego rachunek.

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