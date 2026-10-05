"Polska nie może tej pomocy udzielić". KE ogłosiła decyzję

KE poinformowała w poniedziałek (5 października), że planowana przez Polskę pomoc publiczna na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach (woj. małopolskie) jest niezgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa – podaje Reuters.

Wsparcie miało wynieść łącznie 116,3 mln zł (ok. 26,1 mln euro). Składać się na nie miały bezpośrednia dotacja w wysokości do 10,7 mln zł oraz zwolnienie z podatku CIT o wartości ok. 105,6 mln zł. Inwestycja zakładała zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu w Niepołomicach.

Pomoc państwa dla fabryki MAN. Bruksela mówi Polsce "nie"

Komisja uznała, że Polska nie wykazała w wystarczający sposób, iż pomoc miała decydujący wpływ na decyzję MAN o lokalizacji inwestycji w Polsce. Według KE nie udowodniono także, że przyznanie wsparcia w proponowanej wysokości było konieczne i proporcjonalne.

Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte przez Komisję w 2025 r. W dokumentach opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE wskazano, że inwestycja dotyczyła zwiększenia mocy produkcyjnych zakładu w Niepołomicach z przedziału 15-25 tys. pojazdów do 60-70 tys. pojazdów rocznie.

KE oceniła również, że nawet przy przyjęciu alternatywnego scenariusza lokalizacji inwestycji nie wykazano w sposób wystarczający proporcjonalności planowanej pomocy. Komisja uznała, że bez wsparcia inwestycja w Niepołomicach mogłaby zostać zrealizowana, co podważałoby tzw. efekt zachęty wymagany przy tego rodzaju pomocy.

Fabryka pojazdów w Niepołomicach

MAN Truck & Bus to niemiecki producent pojazdów użytkowych, należący do koncernu Traton Group, będącego częścią Grupy Volkswagen. Firma produkuje m.in. ciężarówki, autobusy i pojazdy dostawcze.

Fabryka w Niepołomicach pod Krakowem jest jednym z kluczowych zakładów produkcyjnych koncernu w Europie.

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