Dino nie zwalnia tempa. Polska sieć coraz bliżej Biedronki

Dino konsekwentnie rozwija swoją sieć sklepów. Od początku stycznia do końca września 2026 r. operator otworzył 256 nowych placówek. Na koniec września sieć liczyła już 3283 sklepy, czyli o 350 więcej niż rok wcześniej.

Wraz z rozwojem sieci rośnie także łączna powierzchnia sprzedaży. Na koniec września wynosiła ona 1,302 mln mkw., podczas gdy rok wcześniej było to 1,160 mln mkw.

Dino a Biedronka. Ile sklepów mają największe sieci?

Dla porównania, według ostatnich dostępnych danych, na koniec czerwca 2026 r. Biedronka miała w Polsce 3897 sklepów. Oznacza to, że między dwiema największymi sieciami detalicznymi jest obecnie 614 placówek różnicy. Trzeba jednak pamiętać, że dane dotyczą różnych okresów — w przypadku Dino końca września, a Biedronki końca czerwca.

Biedronka w pierwszym półroczu 2026 r. otworzyła 38 nowych sklepów, z czego 15 netto. W tym samym czasie sieć zmodernizowała 84 placówki. W całym 2026 r. planuje otworzyć w Polsce ponad 120 nowych sklepów netto oraz odnowić około 250 istniejących lokalizacji.

Znacznie większa pozostaje różnica pod względem powierzchni sprzedaży. Na koniec czerwca Biedronka dysponowała 2,804 mln mkw. powierzchni handlowej. Dino, według danych na koniec września, miało 1,302 mln mkw.

Zatem pod względem liczby sklepów Dino systematycznie zmniejsza dystans do lidera, Biedronka wciąż wyraźnie przewodzi pod względem zarówno liczby placówek, jak i łącznej powierzchni sprzedaży.