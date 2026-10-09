Masz mObywatela? Sprawdź, co zmieniło się po najnowszej aktualizacji

Z mObywatela korzysta już ponad 12 mln osób. Aplikacja umożliwia dostęp do wielu dokumentów i usług publicznych bez konieczności posługiwania się ich tradycyjnymi, papierowymi odpowiednikami. Teraz jej użytkownicy otrzymali kolejne ułatwienie.

Jak informuje "Rzeczpospolita", najnowsza aktualizacja pozwala pobierać dokumenty z usług Recepty oraz Odyseusz i zapisywać je w pamięci telefonu w formacie PDF. Oznacza to, że po wcześniejszym pobraniu plików można otworzyć je nawet wtedy, gdy smartfon nie ma połączenia z internetem. Rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne podczas zagranicznych podróży lub w miejscach, gdzie zasięg sieci komórkowej jest ograniczony.

E-recepty dostępne bez internetu. Wystarczy zapisać dokument

Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość pobrania e-recepty bezpośrednio na telefon. Dokument można zapisać w formacie PDF, a następnie otworzyć w dowolnym momencie, bez konieczności ponownego łączenia się z internetem.

Dotychczas użytkownicy mogli sprawdzać informacje o przepisanych lekach za pośrednictwem usługi Recepty w aplikacji. Nowa funkcja pozwala zachować kopię dokumentu w pamięci urządzenia.

To rozwiązanie może ułatwić dostęp do informacji o receptach w sytuacjach, gdy telefon znajduje się poza zasięgiem sieci. Warunkiem jest jednak wcześniejsze pobranie odpowiedniego pliku.

Warto pamiętać, że aktualizacja nie oznacza automatycznego udostępnienia wszystkich funkcji mObywatela w trybie offline. Nowe możliwości dotyczą konkretnych dokumentów zapisanych na urządzeniu.

Nowość także dla podróżujących. Zmiany w usłudze Odyseusz

Drugą usługą objętą aktualizacją jest Odyseusz, przeznaczony dla osób wyjeżdżających za granicę.

Umożliwia on zgłoszenie zagranicznej podróży, zapoznanie się z informacjami dotyczącymi kraju docelowego oraz otrzymywanie komunikatów i ostrzeżeń publikowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Po aktualizacji użytkownicy mogą zapisywać wybrane dokumenty z tej usługi w formacie PDF. Dzięki temu uzyskają do nich dostęp również bez połączenia z siecią.

Może to być szczególnie przydatne podczas pobytu w państwach, w których korzystanie z internetu mobilnego wiąże się z wysokimi kosztami, a także w sytuacjach awaryjnych. Samo pobranie dokumentów nie zastępuje jednak dostępu do aktualnych komunikatów MSZ, które mogą zmieniać się w trakcie podróży.

Jak skorzystać z nowej funkcji mObywatela?

Aby uzyskać dostęp do nowych możliwości, należy zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej dostępnej wersji. Aktualizację można przeprowadzić za pośrednictwem Google Play lub App Store, w zależności od używanego telefonu.

Następnie wystarczy przejść do odpowiedniej usługi i skorzystać z możliwości zapisania dokumentu w formacie PDF. Tak pobrany plik pozostanie dostępny w pamięci urządzenia również w trybie offline.

Aplikacja mObywatel umożliwia korzystanie z wielu cyfrowych dokumentów, w tym mDowodu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej i studenckiej, Karty Dużej Rodziny czy legitymacji emeryta-rencisty.

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