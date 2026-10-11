Najdroższe państwo

I to nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Ale na pewno nie w tym sensie, nie w tym znaczeniu słowa „najdroższa”, o którym piszę poniżej.

Oto bowiem aż ok. 10 proc. w ciągu tylko jednego 2025 r. wzrosły wydatki polskiego państwa. Innymi słowy: aż o 10 proc. w ciągu tylko jednego roku podrożało i o tyle więcej kosztuje nas jego funkcjonowanie.