Najdroższe państwo

PROSTO ZYGZAKIEM Polska oczywiście powinna być dla każdego Polaka (i dla wielu z nas jest) najdroższym państwem.
I to nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie. Ale na pewno nie w tym sensie, nie w tym znaczeniu słowa „najdroższa”, o którym piszę poniżej.
Oto bowiem aż ok. 10 proc. w ciągu tylko jednego 2025 r. wzrosły wydatki polskiego państwa. Innymi słowy: aż o 10 proc. w ciągu tylko jednego roku podrożało i o tyle więcej kosztuje nas jego funkcjonowanie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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