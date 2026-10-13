Polska firma chce zbudować największy pomnik Jezusa na świecie

Polska firma chce zrealizować jeden z najbardziej ambitnych projektów budowlanych na świecie. Chodzi o monumentalny pomnik Jezusa Chrystusa, który miałby stanąć w prowincji Ilocos Sur, w północnej części Filipin.

Jak wynika z przedstawionych wizualizacji, monument ma osiągnąć wysokość 207 metrów. Oznacza to, że byłby wielokrotnie wyższy od największych istniejących figur Jezusa, a zarazem przewyższyłby obecnie najwyższy pomnik świata, czyli Statuę Jedności w Indiach, mierzącą 182 metry.

Projekt zakłada wzniesienie monumentalnej postaci Jezusa z rozłożonymi rękami. Figura ma mieć nowoczesną, geometryczną formę, z wyraźnie zaznaczonymi fałdami szat i kanciastymi powierzchniami. U podstawy obiektu zaplanowano wielopoziomowy kompleks z tarasami widokowymi i zielenią. Na wizualizacjach pomnik usytuowano na zalesionym wzgórzu tuż przy wybrzeżu, a w pobliskiej zatoce widać zacumowane jachty.

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Szczecińska technologia ma być kluczem

Przewagą Slipformu ma być nie tylko możliwość realizacji tak wysokiej konstrukcji, ale przede wszystkim tempo prac. Firma przekonuje, że dzięki opracowanej i wdrożonej w 2023 roku technologii wznoszenia wielkogabarytowych konstrukcji żelbetowych możliwe jest prowadzenie robót przez całą dobę, bez konieczności ciągłego demontażu i ponownego montażu tradycyjnych systemów szalunkowych. "Zakładamy, że żelbetowy trzon nośny ponad 200-metrowego monumentu jesteśmy w stanie wykonać w ciągu około 40 dni. To pokazuje potencjał technologii, którą opracowaliśmy w Szczecinie" – podkreśla Daniel Kisała, prezes zarządu Slipform, którego cytuje portal biznes.interia.pl.

Jak dodaje, jeszcze kilka lat temu technologia była rozwijana głównie z myślą o wymagających konstrukcjach przemysłowych i infrastrukturalnych. Dziś ma pozwalać polskiej firmie uczestniczyć w przygotowaniu jednego z najbardziej spektakularnych projektów na świecie.

Projekt czeka na decyzję inwestora

Firma poinformowała, że prace koncepcyjne nad konstrukcją zostały już zakończone, a gotowe rozwiązania przekazano filipińskiemu inwestorowi. Obecnie projekt znajduje się na etapie oceny i akceptacji przedstawionej koncepcji. Dopiero po jej zatwierdzeniu będzie można rozpocząć prace nad szczegółową dokumentacją techniczną.

Jednym z kluczowych elementów przedsięwzięcia ma być żelbetowy trzon nośny monumentu. Zgodnie z aktualnymi założeniami jego wysokość przekroczy 200 metrów, a maksymalne wymiary w rzucie wyniosą około 49 na 30 metrów. Do realizacji konstrukcji może być potrzebne nawet 27 tys. metrów sześciennych betonu.

Rozmowy dotyczące inwestycji były prowadzone m.in. na marginesie niedawnej prezydenckiej wizyty w Manili. Na razie nie przesądzono jeszcze ostatecznie, kto zrealizuje projekt.

Obecnie najwyższą jest Cristo Protetor w brazylijskim Encantado, który ma 37,5 metra wysokości, a wraz z podstawą 43,5 metra. Figura Jezusa w Świebodzinie mierzy 36 metrów, a z kopcem około 52,5 metra. Cristo de la Concordia w Boliwii ma 34,2 metra, a Chrystus Odkupiciel w Rio de Janeiro 30 metrów, lub 38 metrów razem z cokołem.