Oto nowe ceny paliw. W czwartek benzyna będzie tańsza

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek (15 października) ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących w środę (14 października) w przypadku benzyny 95 o dziesięć groszy na litrze, a benzyny 98 – osiemnaście groszy na litrze.

Natomiast za olej napędowy kierowcy zapłacą o siedem groszy na litrze mniej niż obecnie.

Aktualnie obowiązujące ceny maksymalne to: 7,11 zł/l dla benzyny 95; 8,01 zł/l dla benzyny 98 i 7,98 zł za litr diesla.

Maksymalne ceny paliw. Prezydent podpisał ustawę

W piątek (2 października) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia ministra finansów i gospodarki obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Termin obowiązywania tych przepisów to 3 października-31 grudnia 2026 r.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jednocześnie skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że przepisy mogą wejść w życie, podczas gdy ich zgodność z konstytucją będzie badana przez TK.

– Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników – powiedział prezydent w telewizyjnym orędziu wygłoszonym w czwartek (1 października).

Jak dodał, "obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej".

Za powrót programu CPN zapłacą firmy paliwowe

Rząd Donalda Tuska stoi na stanowisku, że podpis prezydenta umożliwił powrót programu CPN (Ceny Paliwa Niżej), który funkcjonował wcześniej od marca do czerwca (obejmował obniżkę VAT i akcyzy), a potem przez dwa ostatnie tygodnie sierpnia, ale bez obniżki akcyzy.

Pakiet CPN wprowadzono, żeby załagodzić drastyczny wzrost cen paliw związany z wojną USA i Izraela z Iranem oraz blokadą cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi jedna piąta światowego eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego LNG.

Po tym, jak na początku października przywrócono CPN, ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw spadły o około 1,5 zł na litrze.

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