Darmowa tomografia płuc od października. Sprawdź, czy możesz skorzystać

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia nowy program profilaktyczny, który umożliwi bezpłatne wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej płuc. Rak płuca pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób nowotworowych w Polsce. Według danych przywoływanych przez NFZ każdego roku diagnozuje się około 20,7 tys. nowych przypadków, a liczba zgonów wynosi około 26 tys.

Jednym z największych problemów jest późne wykrywanie choroby. Nowotwór przez długi czas może rozwijać się bez wyraźnych objawów, dlatego rozpoznanie często następuje na zaawansowanym etapie.

Nowy program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ma pomóc w zmianie tej sytuacji. Jego podstawą jest niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej, czyli NDTK.

Darmowa tomografia płuc. Kto może skorzystać?

Program jest skierowany przede wszystkim do obecnych i byłych palaczy, którzy ze względu na swoją historię palenia znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka płuca.

Z bezpłatnego badania mogą skorzystać osoby w wieku od 55 do 74 lat, które wypaliły w swoim życiu co najmniej 20 paczkolat. Jeżeli rzuciły palenie, od tego momentu nie może upłynąć więcej niż 15 lat.

Czym jest paczkolat? To sposób obliczania łącznego narażenia na dym tytoniowy. Przykładowo 20 paczkolat oznacza palenie jednej paczki papierosów dziennie przez 20 lat albo dwóch paczek dziennie przez 10 lat.

Program obejmuje również osoby w wieku od 50 do 74 lat, które spełniają kryteria dotyczące palenia, a dodatkowo mają co najmniej jeden czynnik zwiększający ryzyko rozwoju nowotworu. Do takich czynników należą m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rak płuca u najbliższego członka rodziny, narażenie zawodowe na azbest lub inne substancje rakotwórcze, a także niektóre przebyte choroby nowotworowe.

Ostateczną kwalifikację przeprowadza lekarz podczas wizyty w placówce realizującej program.

Nie trzeba skierowania. Jak zapisać się na badanie?

Jednym z najważniejszych udogodnień jest brak konieczności uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego lub specjalisty. Osoba zainteresowana udziałem w programie powinna skontaktować się bezpośrednio z placówką medyczną, która podpisała odpowiednią umowę z NFZ.

Informacje o dostępnych ośrodkach będą publikowane w wyszukiwarce Funduszu "Gdzie się leczyć". Program będzie uruchamiany stopniowo. Pierwsze umowy z realizatorami obowiązują od 1 października, a przyjmowanie pacjentów ma rozpocząć się w drugiej połowie miesiąca.

Docelowo badania mają być dostępne we wszystkich województwach. Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadzi wywiad, oceni czynniki ryzyka i sprawdzi, czy pacjent spełnia kryteria udziału.

Niskodawkowa tomografia komputerowa pozwala uzyskać szczegółowy obraz płuc przy zastosowaniu mniejszej dawki promieniowania niż podczas standardowego badania tomograficznego. Dzięki temu możliwe jest wykrycie niewielkich guzków i innych zmian, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie nowotworowej.

Po przeprowadzeniu tomografii wynik zostanie oceniony przez specjalistę. Program przewiduje również wizytę, podczas której lekarz omówi rezultat i przekaże dalsze zalecenia.

"Wczesne wykrycie zmian nowotworowych jest bardzo ważne, ponieważ znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie. Po to właśnie resort zdrowia włączył niskodawkową tomografię komputerową do bezpłatnych programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia" – podkreślił lekarz Michał Dzięgielewski z Centrali NFZ.

Fundusz szacuje, że roczny budżet programu wyniesie około 16 mln zł.

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