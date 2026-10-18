Fałszywe maile ws. podatków. Ministerstwo Finansów ostrzega

Jak przekazało MF w komunikacie opublikowanym w sobotę (16 października), fałszywe wiadomości zachęcają odbiorców do kliknięcia w zamieszczone odnośniki lub otwarcia załączników.

Po kliknięciu w link użytkownik może zostać przekierowany na stronę internetową, na której jest proszony o podanie poufnych informacji. W ten sposób oszuści próbują uzyskać dostęp do danych, które mogą następnie wykorzystać do dalszych przestępstw.

Podatnicy na celowniku oszustów. Podszywają się pod skarbówkę

Resort podkreślił, że wiadomości dotyczące JPK_VAT wysyłane przez Krajową Administrację Skarbową nie zawierają klikalnych linków ani próśb o logowanie do jakiegokolwiek systemu. Otrzymanie e-maila, który nakłania do podjęcia takich działań, powinno zatem wzbudzić czujność.

Ministerstwo apeluje, aby nie przekazywać poufnych informacji w odpowiedzi na podejrzane wiadomości i nie korzystać z zawartych w nich odnośników. W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności korespondencji zaleca kontakt z infolinią KAS pod numerem 22 330 03 30.

Resort zachęca również do zgłaszania incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem za pośrednictwem platformy CERT, dostępnej pod adresem incydent.cert.pl.

Fałszywe wiadomości o JPK_VAT. Przestępcy chcą przejąć poufne dane

Pliki JPK_VAT służą do przekazywania administracji skarbowej danych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT). Oszuści, wykorzystując temat obowiązków podatkowych, próbują skłonić odbiorców do podania danych lub wykonania działań, które w normalnych okolicznościach mogłyby wydawać się związane z procedurami urzędowymi.

Ministerstwo Finansów przypomina, że w przypadku podejrzenia próby oszustwa należy zachować ostrożność, nie udostępniać danych i zweryfikować otrzymaną wiadomość za pośrednictwem oficjalnych kanałów kontaktu administracji skarbowej.

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