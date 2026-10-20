Miliony z biznesu wokół zbiórek charytatywnych. Ujawniono finanse Siepomaga

Jak informuje TVN24, Patryk i Monika Urbanowie posiadają łącznie 92 proc. udziałów w spółce Fundigic, wcześniej działającej pod nazwą Siepomaga sp. z o.o. Firma zapewnia fundacji m.in. obsługę informatyczną, księgową, administracyjną i finansową, a także dostarcza oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia zbiórek.

Z ustaleń stacji wynika, że w latach 2023-2025 Urbanowie otrzymali ze spółki łącznie ponad 23 mln zł dywidend. W samym 2025 r. wypłaty z tego tytułu przekroczyły 11 mln zł. Patryk Urban otrzymywał również wynagrodzenie z kontraktu menedżerskiego oraz za pracę w fundacji.

W 2025 r. Fundigic osiągnęła około 65 mln zł przychodów i niemal 25 mln zł zysku netto. Istotnym źródłem przychodów spółki była sprzedaż licencji na oprogramowanie. Według wyliczeń TVN24 przychody z tego tytułu wyniosły 51,2 mln zł, a koszty wytworzenia i obsługi licencji – 23,7 mln zł.

Fundacja Siepomaga, należąca do największych organizacji charytatywnych w Polsce, otrzymała w 2025 r. ponad 564 mln zł wpłat. Standardowo pobiera sześcioprocentową prowizję od wpłat na zbiórki.

Powiązania Siepomaga ze spółką rodzą pytania o konflikt interesów

Eksperci zwracają uwagę na ryzyko konfliktu interesów wynikające z połączenia zarządzania fundacją z posiadaniem udziałów w przedsiębiorstwie świadczącym na jej rzecz odpłatne usługi. Tłumaczą, że osoby kierujące organizacją charytatywną powinny dążyć do ograniczania jej kosztów, podczas gdy właściciel firmy obsługującej fundację ma interes w zwiększaniu przychodów własnego przedsiębiorstwa. Takie relacje wymagają przejrzystych zasad rozliczeń i odpowiedniej kontroli.

Wątpliwości dotyczą również wysokości opłat licencyjnych. Według informacji TVN24, w latach 2022-2025 koszty tych opłat odpowiadały od 3,2 do 9 proc. wpłat otrzymywanych przez fundację, z wyłączeniem niektórych akcji.

Patryk Urban, odnosząc się do ustaleń dziennikarzy, oświadczył, że opłaty licencyjne odpowiadają stawkom rynkowym, a ich wzrost wynika z rozwoju oprogramowania. Podkreślił, że prowadzenie serwisu wymaga ponoszenia kosztów infrastruktury informatycznej i zatrudnienia specjalistów. Wskazał również, że nie prowadzi działalności nieodpłatnie, a jego dochody obejmują zarówno wynagrodzenie, jak i dywidendy ze spółki technologicznej.

Sprawą zajmuje się także Narodowy Instytut Wolności, który przeprowadził kontrolę Fundacji Siepomaga. Według dostępnych informacji kontrola nie wykazała nieprawidłowości w badanej dokumentacji fundacji. Jej zakres nie obejmował jednak zysków spółki Fundigic ani dywidend wypłacanych jej właścicielom, dlatego nie stanowiła kompleksowej oceny wszystkich powiązań finansowych między oboma podmiotami.

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