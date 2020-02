Budka zapowiada rehabilitację osób "represjonowanych z pobudek politycznych"

W Warszawie odbywa się dziś Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Podczas tego wydarzenia przemówienie wygłosił lider tej partii Borys Budka. Na początku swojego wystąpienia polityk podziękował swoim poprzednikom na funkcji szefa PO.

– Od początku wierzyłem, że wygram te wybory. Ale wierzyłem w to od pierwszego dnia dlatego, że byliście ze mną. Że byliście w każdym miejscu, w którym rozmawialiśmy o Polsce, o Platformie, Koalicji Obywatelskiej, ale w każdym tym miejscu miałem wielkie poczucie wspólnoty. I było to możliwe, to nasze wspólne zwycięstwo, bo od wielu lat przygotowywałem się do tej roli – mówił Budka. Jak dodał, było to możliwe także dzięki osobom, które przed nim sprawowały tę "bardzo odpowiedzialną funkcję". – Dlatego w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować byłym przewodniczącym Platformy, w szczególności tym, którzy są dzisiaj na tej sali. Dziękuję premier Kopacz i przewodniczącemu Schetynie – powiedział.

W dalszej części swojego wystąienia lider PO mówił: "Dziś w tym miejscu chce jasno powiedzieć, że PO, Koalicja Obywatelska daje Polakom nadzieję na dobre państwo. Państwo skuteczne i takie, w którym osoby kompetentne nie boją się odpowiedzialności". Budka mówiła także o konieczności wsłuchania się w głos młodych ludzi. – To oni muszą pokazać jakiej Polski chcą. My nie możemy im nic narzucać – wskazywał.

Borys Budka podkreślał także, że skuteczne państwo wymaga odważnych decyzji. – Musimy zbudować prawdziwą administrację. Nie administrację z dykty – mówił.

Lider PO odniósł się także do kwestii sądownictwa i złożył pewną obietnicę. – Chcę powiedzieć jasno. Każdy represjonowany przez tę władze z politycznych pobudek: sędzia, prokurator, urzędnik, dziennikarz – wróci na swoje stanowisko i zostanie zrehabilitowany – powiedział. Przypominając wczorajszą sytuację z Prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie stwierdził: "Dzisiaj symbolem tego, co może stać się w maju jest gest pewnego człowieka. Celowo mówię człowieka, a nie sędziego, bo na to miano trzeba sobie zasłużyć. Gest podarcia uchwały był pokazaniem stosunku tej władzy do obywateli i praworządności".

