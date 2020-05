Zgorzelski: W rządach PO-PSL za niewykazanie zegarka minister tracił posadę

Zgorzelski uznał, że sytuacja, kiedy premier rządu, wicepremier, minister uroczyście witali maseczki, które przyleciały z Chin, to żenujące sceny. – Przypominam sobie, kiedy w czasach słusznie minionych, za komuny, zimą przed świętami przypływały statki z zamorskich krajów, przywożące cytrusy do Polski. I wtedy też wszyscy się cieszyli, że te cytrusy przyjechały – powiedział Piotr Zgorzelski na antenie Polsat News.

Jego zdaniem na postawie ministra Szumowskiego "jest coraz więcej rys".

– W rządach PO-PSL, kiedy myśmy byli koalicjantem, to za niewykazanie zegarka w oświadczeniu majątkowym minister tracił swoją posadę. Dzisiaj partia rządząca przyzwyczaiła nas do tego, że tak naprawdę czy to pan Chrzanowski z KNF, czy pan Banaś z NIK, czy teraz kolejni ministrowie, którzy mają problem, mogą czuć się spokojni, bo w istocie Centralne Biuro Antykorupcyjne jest centralnym biurem ochrony partyjniaków – mówił wicemarszałek Sejmu.