Nie będzie obniżki VAT? Minister Finansów: Gospodarka tego nie udźwignie

Przypomnijmy, że w 2018 roku zapowiadano zmianę w podatku VAT. Rząd Mateusza Morawieckiego chciał przywrócić je do poziomu, które był przed 2011 rokiem (to właśnie wtedy rząd PO-PSL podniósł jest "tymczasowo", na okres trzech lat; wbrew zapowiedziom podatków już nie obniżono). Jeszcze pod koniec 2019 roku zapewniano, że te plany są aktualne.

"Nie możemy sobie teraz pozwolić na powrót do niższych stawek podatku VAT, bo gospodarka tego nie udźwignie" – przekonuje minister finansów Tadeusz Kościński w rozmowie z Business Insider.

Oznacza to, że stawki 23 i 8 proc. będą najprawdopodobniej nadal obowiązywać.

Kosztowna pandemia

Ekonomista ING Bank Śląski Karol Pogorzelski podkreśla w rozmowie z "BI", że epidemia koronawirusa spowodowała olbrzymi ubytek dochodów podatkowych sięgający 34 mld zł względem planu z ustawy budżetowej.

Aby przeciwdziałać dewastującemu wpływowi epidemii na gospodarkę, rząd wprowadził tzw. tarcze antykryzysowe. Ich łączny kszot to to ok. 285 mld zł. "Znakomita większość [tych środków - red.] jest poza budżetem państwa - m.in. pożyczki z PFR, gwarancje z BGK oraz subsydia i zasiłki z funduszy celowych - ale ich spłata będzie obciążać budżet w najbliższych latach - dodaje.

"Możliwości pożyczkowe budżetu państwa, nawet przy wsparciu z NBP nie są nieograniczone. W pewnym momencie skup obligacji z gwarancjami skarbu państwa zacznie się negatywnie odbijać na polskiej walucie i/lub inflacji. Dlatego nie spodziewamy się obniżek stawek podatków w najbliższych latach" – zaznacza Pogorzelski.

Eksperci podkreślają, że w najbliższym czasie można spodziewać się wręcz podwyższania podatków

