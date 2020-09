Szymon Hołownia wbija szpilę Trzaskowskiemu

Były kandydat na prezydenta, który obecnie buduje ruch Polska 2050, był pytany, czy temu projektowi może zaszkodzić ruch tworzony przez Trzaskowskiego.

Nie, ja przede wszystkim życzę Rafałowi Trzaskowskiemu żeby opanował teraz to co jest jego główną odpowiedzialnością, czyli kryzys ściekowy – powiedział Hołownia, nawiązując do awarii w oczyszczalni "Czajka".

Według niego najlepszy moment dla Trzaskowskiego na tworzenie ruchu już minął. – To za długo trwało. Najpierw był etap nieobecności i prac koncepcyjnych, potem komentowania w mediach co może z tego być, a potem była "Czajka". Teraz ta emocja już minęła – ocenił Hołownia.

Przyznał zarazem, że Trzaskowski to człowiek z potencjałem w polityce. – Ale jeżeli miałbym jemu radzić z dobrego serca, to powinien się zdecydować, czy chce być wiceprzewodniczącym PO, prezydentem Warszawy, czy liderem nowego ruchu. Tylko w jednej z tych ról widzę naprawdę duży potencjał na sukces – powiedział.

Pytany o sytuację Polski 2050 i opisywane przez media możliwe transfery Hołownia przyznał, że toczą się różne rozmowy. – Nie ukrywam, że koło (w Sejmie – red.) by się nam przydało, ale nic na siłę – stwierdził.

