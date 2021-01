Prof. Gut: Mutacja wirusa "nie spadła z kosmosu"

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek, że badania potwierdziły 7624 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej wykryto ich w woj. kujawsko-pomorskim – 913, a najmniej w woj. świętokrzyskim - 88. Zmarło 341 osób.

Mutacja wirusa "nie spadła z kosmosu"

– Patrzmy na te dane spokojnie, bo to dopiero początek tygodnia. Najwyższą liczbę zakażeń zobaczymy pewnie w piątek, bo w czwartek będzie dniem po święcie Trzech Króli. Odsetek pozytywnych wyników testów w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jednak spada, więc być może jest nieco lepiej i to inne wirusy "oddechowe" odpowiadają obecnie za większość infekcji – powiedział PAP wirusolog.

Prof. Gut pytany o to, czy w Polsce powinniśmy się spodziewać takiego wzrostu zakażeń, jak obserwowany w Wielkiej Brytanii ocenił, że w tym kraju obywatele płacą za swoją lekkomyślność.

– Powiedzmy to sobie uczciwie. Za obecne wzrosty w Wielkiej Brytanii nie odpowiada mutacja wirusa. Na nią najłatwiej zwalić, ale ona nie spadła z kosmosu. Obywatele ją "wyprodukowali" nagminnie łamiąc wprowadzane ograniczenia i restrykcje. Patrząc na sytuację w danym kraju, nie analizujmy tylko tego, co dane władze wprowadziły, ale jak przestrzega tych zasad społeczeństwo. Tam większość te zasady traktowała bardzo liberalnie i po prostu ich nie stosowała. Teraz jest tego efekt. Na sytuację w Polsce raczej nie będzie to miało większego wpływu. Teraz ruch pomiędzy Polską a Wielką Brytanią będzie mniejszy. Patrzmy bardziej na to, co dzieje się w kontynentalnej Europie, u sąsiadów, ale najbardziej na swoje zachowanie – powiedział ekspert.

Dodał po raz kolejny, że wirus poza organizmem jest martwy, więc jeżeli zablokujemy mu możliwość transmisji, to nie będzie mutował, bo on robi to, przenosząc się z człowieka na człowieka, a nie poza organizmem.

Prof. Gut poinformował, że w Polsce w okresie przedświątecznym znacznie wzrosła mobilność, dlatego tak ostrożnie podchodzi on do pojawiających się pozytywnych sygnałów o rozwoju epidemii.

– Wiele osób po prostu nie idzie do lekarza i zwalcza chorobę w domu. Dlatego w danych widzimy i tak tylko część zakażeń, a nadal utrzymuje się dużo zgonów. To pokłosie późnego trafiania do lekarzy – dodał.

Jednocześnie przyznał, że w Polsce wzrosła kultura epidemiczna i już praktycznie każdy obywatel wie, do czego służy maska i nie nosi jej "na bociana". – Ludzie zaczęli też myć ręce. To pozytywne zjawiska – zakończył prof. Gut.