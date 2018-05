Sejm: Dwóch protestujących chłopców z zakazem wychodzenia na spacer

Jak poinformowała dalej Hartwch, uzasadnieniem decyzji Marszałka Sejmu było to, że chłopcy podeszli do szlabanu i rozmawiali z Janiną Ochojską.

Wczoraj Marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie wydał zgody na wejście do parlamentu Janinie Ochojskiej, szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej.

Protestujący odgrodzeni?

Podczas konferencji prasowej, niepełnosprawni i ich opiekunowie odnieśli się także do podanej wczoraj przez szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyk informacji o "odgradzaniu" protestujących. – Na czas obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które pod koniec maja odbędzie się w Sejmie, protestujący w parlamencie niepełnosprawni i ich rodzice zostaną odgrodzeni – poinformował Dworczyk.

– Co chwilę jesteśmy zastraszani tutaj. Co chwilę są różne sytuacje. Usłyszeliśmy od pana Dworczyka, wczoraj w mediach, że będziemy zasłaniani jakimiś kotarami, odgradzani, zasłaniani kotarami. To my proponujemy tutaj wszyscy: mamy znajomych, którzy może przywiozą, na pewno przywiozą cegły i cement i może trzeba po prostu zamurować te osoby niepełnosprawne na żywca – komentowała słowa Dworczyka Iwona Hartwich.

– Apelujemy, zwracamy się do strony rządowej. Czekamy na pierwszy kompromis po 30 dniach protestu ze strony rządowej. Prosimy dać jakąś propozycję dojścia do tych 500 zł do 2020 roku. Prosimy nie zasłaniać się tym, że nie ma tych pieniędzy, bo pieniądze są. Są pieniądze na ojca Rydzyka, na grające ławeczki, na rejsy dookoła świata, na premie, limuzyny, itd. Nie wierzymy w to, że nasz kraj zbankrutuje, dając corocznie od 2020 roku tę kwotę. 1 mld 623 mln na pomoc tym osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji – podkreślała dalej Hartwich.

Czytaj także:

Odwołano posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży