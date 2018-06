Wygrała w sądzie z TVN-em, trafiła na "czarną listę"

Według informacji portalu, aktorka miała wystąpić w kontynuacji filmu "Listy do M.", ale z powodu pozwu wątek z jej udziałem został wycięty ze scenariusza. "Pozew został odebrany jako wrogość i brak lojalności wobec stacji, więc postanowiono ją ukarać w ten sposób" - twierdzi informator portalu.

Materiał, który stał się powodem pozwu o naruszenie dóbr osobistych, został wyemitowany w programie „Na językach” we wrześniu 2014 roku. Miał on charakter parodii i dotyczył doniesień tabloidów na temat skandali z udziałem celebrytów. Wystąpiła w nim aktorka łudząco podobna do Katarzyny Zielińskiej. Była w widocznej ciąży i paliła papierosy.

Sąd w pierwszej instancji przyznał jej rację i nakazał stacji publikację przeprosin i zapłatę 15 tys. zadośćuczynienia. Zielińska odwołała się od wyroku, uznając że zasądzona kwota zadośćuczynienia jej nie satysfakcjonuje. Stacja TVN również się odwołała, jednak domagała się oddalenia pozwu.

W lutym br. wyrok sądu pierwszej instancji podtrzymał Sąd Apelacyjny, uzasadniając, że podanie informacji o ciąży aktorki nie stanowi interesu społecznego. W ocenie sądu, napis informujący, że materiał jest żartem, wyświetlano bardzo krótko, ponadto nie może ograniczać odpowiedzialności nadawcy za wyemitowane treści.