Staniszkis: Kaczyński jest zdruzgotany, a Duda bez charakteru

W rozmowie z serwisem Wirtualna Polska, prof. Staniszkis odniosła się do sporu Polski z Komisją Europejską. Zapytana, czy możliwe jest aby Prawo i Sprawiedliwość cofnęło się w sprawie reformy sądownictwa, odparła że jeśli partia rządząca spotka się z silniejszym naciskiem z zewnątrz, czyli z Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, to może odpuścić.

– Tacy ludzie jak Jarosław Kaczyński, są prawnikami i zdają sobie sprawę z tego, co robią. Myślę, że te działania to wynik ich frustracji i obsesji. Nie rozumiem tego, bo to działania, które zamiast wzmacniać państwo, tylko je niszczą – podkreśliła. Staniszkis przekonywałą, że zna Jarosława Kaczyńskiego i wydaje jej się, że jest wewnętrznie zdruzgotany. Jej zdaniem właśnie z tego powodu podejmuje "działania niszczenia wszystkiego wokół siebie".

Socjolog nie szczędziła krytyki także innemu politykowi – prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Pytana czy może mieć on jakiś wpływ na zatrzymanie reformy o Sądzie Najwyższym, Staniszkis stwierdziła że "prezydent Duda jest absolutnie bez charakteru". – On wywącha, skąd wiatr wieje i się przechyli na tą stronę, która wyda mu się silniejsza. Nie jest więc żadnym oparciem dla demokracji – oceniła.