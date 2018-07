"Kretyńskie żarciki z rozstrzeliwania Polaków". Przypomniano skandaliczny spot Trzaskowskiego

Chodzi o krótki film zachęcający do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku. Na nagraniu widzimy Michała Żebrowskiego, który stoi pod murem. Po chwili pewien mężczyzna zawiązuje mu oczy. Przed oddaniem do niego strzału, Żebrowski krzyczy "Za Rafała!". Następnie na ekranie pojawia się napis: "A Ty co zrobiłeś dla Rafała?".

Pod zamieszczonym na Youtube.com nagraniem widnieje hasło: "Nie musisz ginąć za Rafała. Idź i zagłosuj 7 czerwca!".

Dziś w mediach społecznościowych przypomniano filmik sprzed lat. "Trzaskowski przesadził. Tak,swego czasu, zachęcał do głosowania na siebie. Panie Trzaskowski.Kretyńskie żarciki z rozstrzeliwania Polaków, walczących o naszą wolność i wykorzystywanie tego w kampanii to po prostu bydło. Czas przeprosić" – skomentował go Dawid Wildstein.

"Jednak szok. Rafał Trzaskowski w kampanii nabijał się z rozstrzeliwania Polaków. Kontekst jest oczywisty. Wydaje mi się, że szczególnie w Warszawie, gdzie co kilkaset metrów mija się tablice o rozstrzeliwaniu takie podejście to skandal" – napisał z kolei Sebastian Kaleta.