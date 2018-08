Mucha krytycznie do decyzji SN. "Arystokracja sędziowska nie może rozstrzygać o przepisach prawa"

Mucha podkreślił, że konstytucja nie przyznaje żadnemu z organów w polskim systemie prawnym uprawnienia, które "by pozwalało domagać się zakwestionowania stosowania określonych przepisów, w szczególności nie może to być kierowane do prezydenta i KRS". – Działanie Sądu Najwyższego jest działaniem w celu obejścia prawa – stwierdził.

Sąd Najwyższy zwrócił się wczoraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dotyczącymi zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.