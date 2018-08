Prezydent Duda: Mówić dzisiaj, że Rosja nie jest agresorem jest zupełnie niepoważne

– Różnego rodzaju prowokacje rosyjskie, i te militarne, i te o charakterze hybrydowym, cyberataki są faktem i pokazują, że, niestety, nie jest to państwo, o którym można mówić, że jest dobrym sąsiadem – dodawał.

Prezydent był równiez pytany o swoją decyzję ws. zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

– Poprzez akty prawne unijne, to jest uregulowane, że te progi wyborcze nie powinny być większe niż te 5 proc. Tymczasem zmiany, które zostały zaproponowane powodują, że realnie ten próg wzrasta od 11 do 16,5 proc. Trudno się z tym zgodzić, żeby polska scena polityczna została tak drastycznie ograniczona. Ogromna część społeczeństwa nie mogłaby wtedy dokonać wyboru. Nie widzę uzasadnienia dla tak drastycznej zmiany – ocenił Andrzej Duda. – Decyzja w tej sprawie musi zapaść do jutra – dodał prezydent.

