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  • Tomasz Zbigniew ZapertAutor:Tomasz Zbigniew Zapert

Globalne Mazowsze

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Rozstrzygnięto V edycję konkursu "Podróże z flagą Mazowsza"
Rozstrzygnięto V edycję konkursu "Podróże z flagą Mazowsza" Źródło: Materiały medialne/fotografia: Magda Drewnicka
Z półdystansu II Rozstrzygnięto V edycję konkursu "Podróże z flagą Mazowsza". Spośród kilkuset nadesłanych prac jurorzy uhonorowali tuzin najlepszych.

Pokazując flagę regionu w egzotycznych zakątkach kuli ziemskiej. Stanowiła tło arktycznej zorzy polarnej w Norwegii, meksykańskiej celebracji zaduszkowej, gejzerowych krajobrazów Islandii, andyjskiego pejzażu Peru i 
piaszczystych plaż Malediwów, o metropoliach usytuowanych na różnych szerokościach geograficznych nie wspominając.

Źródło: DoRzeczy.pl
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