Globalne Mazowsze

Pokazując flagę regionu w egzotycznych zakątkach kuli ziemskiej. Stanowiła tło arktycznej zorzy polarnej w Norwegii, meksykańskiej celebracji zaduszkowej, gejzerowych krajobrazów Islandii, andyjskiego pejzażu Peru i

piaszczystych plaż Malediwów, o metropoliach usytuowanych na różnych szerokościach geograficznych nie wspominając.