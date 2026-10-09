Globalne Mazowsze

Z półdystansu II Rozstrzygnięto V edycję konkursu "Podróże z flagą Mazowsza". Spośród kilkuset nadesłanych prac jurorzy uhonorowali tuzin najlepszych.
Pokazując flagę regionu w egzotycznych zakątkach kuli ziemskiej. Stanowiła tło arktycznej zorzy polarnej w Norwegii, meksykańskiej celebracji zaduszkowej, gejzerowych krajobrazów Islandii, andyjskiego pejzażu Peru i
piaszczystych plaż Malediwów, o metropoliach usytuowanych na różnych szerokościach geograficznych nie wspominając.
Źródło: DoRzeczy.pl