Waldemar Krysiak nie żyje. Miał 36 lat

"Z ogromnym bólem informuję, że dziś w nocy zmarł mój najbliższy przyjaciel Waldemar Krysiak – Myślozbir" – napisał w serwisie X jego przyjaciel, twórca internetowy Roman Warszawski.

Dodał, że Krysiak był dla tysięcy osób głosem znanym z internetu. Zapowiedział również, że informacje dotyczące uroczystości pożegnalnych zostaną przekazane później.

Śmierć Waldemara Krysiaka. Popularny bloger nie żyje

Waldemar Krysiak zdobył rozpoznawalność jako autor bloga i kanału "Gej przeciwko światu", a później publikował pod pseudonimem "Myślozbir". Na YouTube prowadził kanał Myślozbrodnia.

Dziennikarz otwarcie mówił o swoim homoseksualizmie, jednocześnie krytykując część środowisk LGBT, ruchy progresywne i aktywizm transpłciowy. Jego teksty ukazywały się m.in. na portalu Tysol.pl i w "Tygodniku Solidarność".

W ostatnich latach był aktywny w mediach społecznościowych i występował w prawicowych mediach. Podejmował również tematy dotyczące działalności środowisk LGBT i aktywizmu transpłciowego. W 2026 r. krytykował także część środowisk skrajnej prawicy i osoby związane z Grzegorzem Braunem.

"Myślozbir" zmarł na zawał serca

Informacja o śmierci Waldemara Krysiaka wywołała liczne reakcje w mediach społecznościowych. Na razie nie podano publicznie dalszych szczegółów dotyczących okoliczności jego śmierci ani daty pogrzebu.

Roman Warszawski przekazał, że 36-letni Krysiak zmarł na zawał serca.