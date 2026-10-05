"Jestem wdzięczny Donaldowi i Polsce". Zełenski rozmawiał z Tuskiem

"Rosja codziennie wybiera eskalację zamiast pokoju. I jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy pomoc, której potrzebujemy. Dziś rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie Polski" – napisał Zełenski w poniedziałek (5 października) w serwisie X.

Politycy rozmawiali m.in. o przygotowaniach do możliwego trójstronnego spotkania Ukraina-USA-Rosja. Zełenski wskazał, że Kijów nie widzi przeszkód w organizacji takich rozmów, ale konieczne jest odpowiednie przygotowanie strony amerykańskiej oraz zapewnienie gotowości Rosji.

Wojna na Ukrainie. Zełenski w rozmowie z Tuskiem podziękował Polsce

Ukraiński prezydent poinformował również, że podczas rozmowy z Tuskiem poruszono kwestie przygotowania ukraińskiej sieci energetycznej do zimy oraz inne wrażliwe tematy. Zełenski podziękował premierowi i Polsce za solidarność oraz wsparcie dla Ukrainy.

Zełenski i Tusk uzgodnili ponadto, że w najbliższym czasie spotkają się osobiście. "Nie wszystko można szczegółowo omówić przez telefon, dlatego zgodziliśmy się spotkać osobiście w najbliższej przyszłości" – przekazał ukraiński przywódca.

"Jestem wdzięczny Donaldowi i Polsce za ich wsparcie. Tylko dzięki zjednoczonej sile wszystkich w Europie możemy zatrzymać Rosję i zapobiec dalszemu rozwojowi tej chorej wojny" – napisał Zełenski.

Polska oficjalnie odpowiada Rosji. Oświadczenie MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu wydanym w niedzielę (4 października) poinformowało, że Polska "niezachwianie wspiera Ukrainę, jej prawo do samostanowienia i integralności terytorialnej". "Będziemy nadal stanowczo reagować na nieodpowiedzialne i niebezpieczne działania Rosji oraz wraz z sojusznikami zwiększać presję na Kreml" – podkreśliło MSZ.

Zapewniło jednocześnie, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Była to reakcja na kolejne rosyjskie groźby i apele kierowane do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy.

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