Rząd bierze się za rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Oto planowane zmiany

Propozycje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i uporządkować przepisy – poinformował w poniedziałek (5 października) wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.

Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie z 10 do 9 lat minimalnego wieku, w którym dziecko może uzyskać kartę rowerową. Jednocześnie resort chce obniżyć z 18 do 14 lat wiek, do którego posiadanie karty rowerowej będzie wymagane. Po ukończeniu 14 lat kierowanie rowerem ma być możliwe bez dodatkowych uprawnień.

Zmienić ma się także status prawny najmłodszych rowerzystów. Dziecko jadące rowerem będzie traktowane jako kierujący, a nie – jak obecnie dziecko do 10. roku życia – jako pieszy. Ma to umożliwić rodzinom wspólną jazdę po drogach dla rowerów niezależnie od wieku dziecka.

Koniec z hulajnogami porzuconymi na drodze?

Resort chce również uporządkować kwestię pozostawiania hulajnóg elektrycznych należących do wypożyczalni. Zgodnie z proponowanymi przepisami hulajnogi i inne urządzenia transportu osobistego udostępniane w ramach usług współdzielonej mobilności będzie można parkować wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.

Ministerstwo wskazuje, że obecne przepisy nie dają wystarczająco skutecznych podstaw do szybkiego usuwania hulajnóg pozostawionych w sposób utrudniający ruch pieszych. Problem ma szczególne znaczenie dla osób niewidomych i słabowidzących, seniorów oraz rodziców z wózkami dziecięcymi.

Zmiany są częścią szerszych prac resortu nad bezpieczeństwem użytkowników jednośladów. Ministerstwo przygotowało również projekt regulacji dotyczących wymagań technicznych i kontroli hulajnóg elektrycznych, w tym urządzeń umożliwiających przekraczanie dopuszczalnej prędkości 20 km/h.

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