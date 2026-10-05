Atak Rosji na Ukrainę jak co dzień. Alert RCB trafił na zachód Polski

"Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy" – alert RCB o takim brzmieniu mieli otrzymać mieszkańcy województwa lubelskiego. Okazało się jednak, że doszło do pomyłki i SMS z alertem RCB dostali mieszkańcy województwa lubuskiego.

Od niedawna komunikaty ostrzegawcze rozsyłane są Polakom ze wschodnich województw nawet wtedy, gdy żaden obiekt nie narusza polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie atakują bowiem zachodnią Ukrainę, z którą prowadza wojnę, a nie Polskę. Uderzenia rosyjskie nasiliły się w związku ze zmianą strategii, ale wcześniej także regularnie miały miejsce, a mieszkańcy nie dostawali ciągle alertów.

Alert RCB wysłany do województwa lubuskiego zamiast lubelskiego

"Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie błędnej wysyłki Alertu RCB. Podczas dzisiejszej wysyłki Alertu RCB dotyczącego zagrożenia z powietrza doszło do pomyłki" – czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana do odbiorców w województwie lubuskim. Ostrzeżenie zawarte w tej wiadomości dotyczyło województwa lubelskiego. Skierowanie jej do odbiorców w województwie lubuskim było błędem po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" – napisano w oświadczeniu.

"Mamy świadomość, że Alert RCB jest dla odbiorców sygnałem do podjęcia działań służących ochronie życia i zdrowia. Błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić mieszkańców do podjęcia działań ochronnych. Przepraszamy wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować" – podsumowano.

"Robicie sobie cyrk z ludzi!" – skomentował Mateusz Morawiecki.