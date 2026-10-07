Atak nożem w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych

Do zdarzenia doszło w środę przed południem, 7 października. Według wstępnych informacji młody mężczyzna miał zaatakować kilka osób ostrym narzędziem.

Świadkowie relacjonowali, że widzieli w jego ręku nóż. Po ataku podejrzany oddalił się ze szkoły i rozpoczęto jego poszukiwania. Funkcjonariusze zatrzymali go w okolicach miejskiej plaży.

Na miejsce skierowano policję, straż pożarną oraz zespoły ratownictwa medycznego. W działania zaangażowano również miejskie służby zarządzania kryzysowego.

Wśród pierwszych doniesień o poszkodowanych pojawiła się min. informacja o nauczycielce, która miała zostać zraniona w rękę. Dokładny stan wszystkich rannych jest ustalany.

Policja prowadzi czynności mające wyjaśnić przebieg zdarzenia. Na obecnym etapie nie są znane motywy działania 19-latka. Funkcjonariusze ustalają również okoliczności, w jakich doszło do ataku.

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika mieści się przy ul. Traugutta 10 w Ostrołęce (woj. mazowieckie).