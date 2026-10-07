Nowe informacje po ataku nożownika w szkole. Wezwano pirotechników

19-latek zaatakował nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przekazał, że liczba poszkodowanych wzrosła do 10. Wśród nich jest: pięciu uczniów, dwie nauczycielki, dwie osoby postronne, a także sprawca, który dokonał samookaleczenia. Kilka osób zostało ranionych w szkole, a pozostałe w trakcie ucieczki nożownika.

Napastnik został zatrzymany przez policję około 2 km od szkoły, kiedy uciekał w stronę miejskiej plaży. Mundurowi przewieźli go do szpitala.

Pirotechnicy sprawdzają plecak nożownika

"Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, w momencie zatrzymania w okolicach plaży miejskiej nastolatek miał przy sobie niebezpieczne materiały pirotechniczne" – podał portal Onet.pl.

Niebezpieczne materiały mogą znajdować się również w plecaku, który z budynku szkoły został wyrzucony przez okno. Według relacji Onetu, wydobywał się z niego dym. Na miejscu pojawili się policyjni pirotechnicy.

"Żeby w jego urodziny było o nim głośno"

"19-latek w mediach społecznościowych miał zapowiadać, że w dniu jego urodzin będzie o nim głośno" – przekazał portal. Informację tę potwierdziła w rozmowie z mediami 16-letnia uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Pytana, o motywy sprawcy, odparła: – Z tego co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny. Nastolatka wspomniała, że napastnik na co dzień "nie rzucał się w oczy" i "był bardzo cichy". Opisała również przebieg samego ataku. – Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, wykorzystał sytuację – relacjonowała

– Nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć osoby, które doznały obrażeń. Nie wyobrażam sobie, jak muszą się czuć nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie – skomentowała 16-latka, cytowana przez Polsat News.

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