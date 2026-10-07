Nie żyje Mariusz Komenda. Półfinalista "MasterChefa" miał 44 lata

Mariusz Komenda zdobył ogólnopolską rozpoznawalność w 2019 roku, gdy wystąpił w 8. edycji "MasterChefa", programu kulinarnego emitowanego na antenie TVN. W programie dotarł do półfinału, a wraz z grupą najlepszych uczestników wziął udział w zagranicznym etapie realizowanym w Meksyku.

Po zakończeniu programu nie rozstał się z gastronomią. Wracał również do "MasterChefa", gdzie wspierał kolejnych uczestników i dzielił się swoim doświadczeniem. W kwietniu 2025 roku wspólnie z synem otworzył w centrum Środy Śląskiej restaurację Father & Son.

Na początku 2026 roku jego życie zmieniła poważna diagnoza. U kucharza wykryto bowiem guz prawego wzgórza o cechach radiologicznych glejaka złośliwego. Komenda przeszedł dwie poważne operacje głowy, a następnie rozpoczął dalsze leczenie i intensywną rehabilitację. Był leczony m.in. w Państwowym Instytucie Medycznym w Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy.

"Diagnoza, która brzmi jak wyrok"

W ostatnich miesiącach kucharz otwarcie mówił o swojej chorobie i trudnej sytuacji rodzinnej. W związku z kosztami leczenia, rehabilitacji, leków oraz dojazdów do specjalistycznych placówek uruchomiono zbiórkę pieniędzy. "Jeszcze kilka miesięcy temu moje życie wyglądało zupełnie normalnie. Na początku stycznia 2026 r. wszystko się zmieniło. Usłyszałem diagnozę, która brzmi jak wyrok: guz wzgórza prawego o cechach radiologicznych glejaka złośliwego" – pisał w opisie zbiórki.

Komenda informował, że podczas pierwszej operacji lekarzom udało się chirurgicznie usunąć glejaka, a miejsce po guzie zostało następnie poddane leczeniu radiologicznemu. Konieczna była jednak kolejna operacja, podczas której usunięto fragment kości czaszki. "Moja codzienność to dziś szpitale, badania, konsultacje i rehabilitacja. To również ogromne koszty" – podkreślał. Jak dodał, "chciałby móc skupić się na tym, co najważniejsze – na walce o zdrowie i życie, a nie na ciągłym martwieniu się o pieniądze na kolejne leczenie". "Dlatego z ogromną pokorą proszę o pomoc" – apelował Komenda.

Po informacji o jego śmierci głos zabrali twórcy programu "MasterChef": "Mariusz był częścią rodziny MasterChefa. Zapamiętamy go jako człowieka pełnego pasji, energii i miłości do gotowania" – napisano w pożegnaniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Ekipa programu podkreśliła, że Komenda przez lata wracał do "MasterChefa", dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i pasją do kuchni. "Trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić nasz żal. Łączymy się w bólu z jego rodziną, bliskimi i wszystkimi, którzy mieli okazję go poznać. Mariuszu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało" – wskazała produkcja kulinarnego show.