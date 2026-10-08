"Przegiął". Mentzen reaguje na słowa posła Konfederacji

"Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie. Ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść" – napisał Mentzen w serwisie X.

Jednocześnie stwierdził, że ważniejszą sprawą od tego, kto kogo obraził, jest debata budżetowa, którą Sejm przeprowadzi w czwartek. – Będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie – dodał.

Berkowicz nazwał Dobrosz-Oracz "kurtyzaną"

W środę w programie "Bez trybu" emitowanym na antenie TVP Info Justyna Dobrosz-Oracz udostępniła fragment nagrania z próby przeprowadzenia rozmowy z Konradem Berkowiczem przed wejściem do Sejmu.

Na pytanie dziennikarki, czy poseł był w wojsku, Berkowicz stwierdził, że "nie ma czasu" na rozmowę. Dociskany odparł, że spieszy się na głosowania w Sejmie. – Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami – oświadczył.

– Pan mnie obraża i zostanie pozwany – oświadczyła Dobrosz-Oracz. Podkreśliła, że Berkowicz "przekroczył nieprzekraczalną dotąd granicę".

Wygląda na to, że groźba pozwu nie zrobiła na polityki większego wrażenia. "Przekroczyłem nieprzekraczalną granice. Przepraszam wszystkie kurtyzany" – napisał Berkowicz na platformie X.

Poseł Konfederacji kontra dziennikarka TVP Info. Spięcie przed Sejmem

Justyna Dobrosz-Oracz pracuje w Telewizji Polskiej od 2024 r. Wcześniej przez osiem lat była związana z "Gazetą Wyborczą".

Konrad Berkowicz jest posłem na Sejm od 2019 r. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył ponad 36,9 tys. głosów. Pełni funkcję pierwszego wiceprezesa Nowej Nadziei – ugrupowania, które stanowi części koalicji Konfederacja Wolność i Niepodległość.