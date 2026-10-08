Trump zapytany o zmianę rządu w Polsce. Co odpowiedział?

Według nieoficjalnych ustaleń TV Republika w trakcie marcowego spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu pojawił się temat ewentualnej zmiany premiera w Polsce.

Korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski zapytał amerykańskiego prezydenta, czy to prawda, że popiera zmianę rządu w Polsce. – Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go – odparł Trump.

Tajemnicze spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem. O czym naprawdę rozmawiali?

Wcześniej szef MON potwierdził, że podczas wizyty w Waszyngtonie, która odbyła się w marcu, miał okazję krótko rozmawiać z prezydentem USA przy okazji uroczystości związanej z pośmiertnym odznaczeniem amerykańskiego żołnierza Michaela Ollisa.

Spotkanie pomógł zorganizować europoseł PiS Adam Bielan, który we wtorek (6 października) wezwał Kosiniaka-Kamysza do publicznego ujawnienia szczegółów rozmowy z Trumpem. "Czas przeciąć spekulacje" – napisał europoseł PiS na platformie X.

Tusk: Tematem nie była baza USA w Polsce. A zmiana premiera?

Premier Donald Tusk poinformował w rozmowie z TVN24, że szef MON przekazał mu informacje o spotkaniu i jego przebiegu jeszcze w marcu. Premier nie ujawnił jednak szczegółów rozmowy, tłumacząc, że miała ona "dyskrecjonalny charakter".

– Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce – powiedział szef rządu, zaznaczając jednocześnie, że tematem rozmowy nie była kwestia budowy stałej bazy wojsk USA w Polsce. Na pytanie o szczegóły Tusk odpowiedział: "Kiedyś historia się dowie".

Notatki z rozmowy Kosiniaka-Kamysza z Trumpem nie otrzymał ani prezydent Karol Nawrocki, ani minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

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